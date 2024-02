Peso Pluma y Nicki Nicole: él ya le dio carpetazo a su relación, pide a su staff que ni la mencionen

La semana pasada se dio a conocer en las redes sociales un video en el que se ve a Peso Pluma agarrado de la mano de una mujer de nombre Sonia Sahar, al término del Super Bowl, dejando a un lado su relación con la cantante Nicki Nicole.

Ante esto, la cantante usó sus redes para compartir su dolor con un mensaje que decía que el respeto es la base de todo y que, si este no existía, ella prefería irse de ese lugar inestable.

Sonia Sahar, que en aquellos días era solamente “una misteriosa mujer”, también usó sus redes para hablar del tema. Siempre mantuvo su postura de que en toda historia hay más de una versión y que ella no tenía nada que aclarar.

El pasado fin de semana, Nicki mostró un poco de sus sentimientos en el concierto que dio en Guatemala. Mencionó que, a pesar de que no estaba al cien, haría su esfuerzo para dar el mejor espectáculo: “Que estén acá es un gran apoyo para mí, de verdad”, dijo con la voz entrecortada.

Peso Pluma no ha compartido nada de este rompimiento. Recordemos que la pareja hizo oficial su relación en octubre de 2023, tras darse un beso arriba del escenario y, posteriormente, salir en diversas alfombras rojas y eventos agarrados de la mano. El amor le duró casi cuatro meses al cantante de regional mexicano.

Nicki Nicole y Peso Pluma confirmaron su romance a finales del año pasado / Instagram: @nicki.nicole

Peso Pluma es ¿un ojo alegre?

No es nada nuevo que Peso Pluma salga con otras chicas. A finales de enero, Nicki se enteró de que su “novio” estaba conquistando a otras mujeres y que incluso había salido con una de ellas en Miami.

“Siempre ha sido ojo alegre. Además, con la fama y la popularidad que tiene, miles de mujeres, sin exagerar, se le acercan para lo que sea. Sí ha sido difícil, porque nos pide discreción”, nos dijo una persona de su staff.

Ante el rompimiento, nos aseguró que no hay marcha atrás: “Sé que le insistió por teléfono a Nicki, pero no le contesta y él ya le dio carpetazo a la relación. No creo que regresen. Lo que nos pidió fue que no se mencione el nombre de ella”.

Al preguntarle si sostuvo un affaire con Sonia Sahar, se limitó a decir: “Ese día no estuve ahí. Sé que ella lo buscó y él quedó encantando, pero no se han vuelto a ver”.

