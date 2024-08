¡Polémica en reality mexicano! ¿Un integrante murió? Esto se sabe

El reality de Netflix, ‘Love is blind México’ dedicó uno de sus episodios en memoria de Erik Rodríguez, por lo que los fans se quedaron intrigados sobre si uno de los integrantes había perdido la vida.

Lo que se sabe sobre quién fue Erik y cuáles fueron las causas de su muerte es que la plataforma de streaming no ha dado a conocer la identidad de esa persona, por lo que no se sabe si fue un participante del reality o alguien del equipo de producción.

Sin embargo, en redes sociales surgió un rumor de que Erik Rodríguez era un participante de ‘Love is blind México’ y supuestamente habría fallecido en un accidente después de las grabaciones, así que la producción supuestamente habría decidido no emitir las escenas en las que aparecía por respeto a su memoria, omitiendo así su nombre en la lista oficial del cast.

Al parecer el joven habría fallecido en un accidente de moto luego de la despedida de solteros en el reality. Esta teoría se refuerza con una mención de Iraís Ramírez, participante del programa en una transmisión en vivo, comentando su nombre y diciendo que no había escenas grabadas con él.

Las polémicas en ‘Love is blind: México’

El reality show de la plataforma de streaming ha estado envuelto en otros polémicos temas como la vi0lencia ejercida por dos mujeres en el programa.

Algunos conflictos sucedidos en el capítulo 9 una de las participantes enfureció en contra de quien sería su pareja en el reality porque le dijo que no eran compatibles, así que ella comenzó a gritarle e insultarlo: “Ya lo escuché cinco veces, me mandaste a la ver$%, eres un mitómano, vete”.

Algo similar sucedió con Gerardo y Fernanda cuando él le dijo que no estaba enamorado de ella, así que ella mencionó enojada: “De pronto ya no quiere a alguien, eres un puñ3tas, eres una mi3r…, no te atreves a decir nada”.

Gerardo decidió reaccionar a esto a través de redes sociales pidiendo no normalizar este tipo de actitudes: “Si esto fuera al revés, yo estaría con demandas o en la cárcel”, indicó.

Las polémicas de Love is blind México / Instagram: @loveisblindmx

Además, han calificado el programa como explícito con algunas escenas controversiales sin censura, considerando “innecesario” lo mostrado por el programa conducido por Omar Chaparro y su esposa.

En este sentido, la integrante Karen Torales, afectada por las escenas indicó que se sintió expuesta a pesar de que firmaron un contrato donde daban permiso para usar su imagen de estas formas en el programa.

“En todos lados había cámaras, teníamos micrófonos… en ningún otro ‘Love is blind’ pusieron esas imágenes y sobre todo ese audio, a mi parecer era innecesario, no pensé que esto pasara, me sentí denigrada y expuesta”, comentó.

¿De qué trata ‘Love is blind México’?

‘Love is blind México’ es una versión mexicana del reality show ‘Love Is blind’, en el que los participantes buscan el amor sin verse físicamente. En el programa, hombres y mujeres se comunican a través de unas cabinas donde pueden hablar entre sí, pero no verse.

El objetivo es establecer una conexión emocional profunda antes de conocerse en persona. Los participantes que logran formar una conexión fuerte y se comprometen a casarse tienen la oportunidad de conocerse en el mundo real, vivir juntos, y finalmente decidir si se casan o no.

