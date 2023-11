Poncho de Nigris admite que sí tendría intimidad con Wendy, “Si no estuviera casado”

Pese a que han pasado tres meses desde que La casa de los famosos México llegó a su fin, varios de sus exhabitantes continúan dando de qué hablar, principalmente aquellos que pertenecieron al polémico Team Infierno.

En esta ocasión, Poncho de Nigris sorprendió a todos sus seguidores al confesar que sí pensó en tener un encuentro íntimo con Wendy Guevara, quien fue su compañera de cuarto durante el reality.

A palabras del propio actor, nunca se había planteado la idea de tener “algo” con una chica transexual. Sin embargo, si estuviera soltero y la situación se daba, habría consumado una relación íntima con La Perdida.

“Fíjate que la Wendy, si yo no estuviera casado. Nunca me hubiera imaginado pensar en aventarle un palo a una transexual, pero con Wendy, ya en la peda, si estuviera soltero sí" Poncho de Nigris en el canal de El Escorpión Dorado

Te podría interesar: Wendy Guevara estrenaría romance con misterioso hombre ¿Quién es?

No obstante, admitió que hubiera sido difícil, pues, pese a que siempre la ha visto “como mujer”, también la considera como una gran amiga: “Era mi carnala”, indicó.

Durante la conversación, también aprovechó para hablar de sus sospechas acerca de que la producción del programa colocó cámaras en el baño, sin importar que en su contrato especificaba que eso estaba prohibido.

“Tengo mis dudas. Me metí con un vape y le di unos jaloncillos, cuando salí la jefa me llamó al confesionario para ver lo que yo traía en la bolsa. Me dijo ‘es la última vez que tomas cosas de tus compañeros’” Poncho de Nigris en el canal de El Escorpión Dorado

A raíz de esta situación, decidió advertirles a sus compañeros que “anduvieran con cuidado”, ya que, aparentemente, los grababan hasta en el baño.

Poncho de Nigris afirmó que, si no estuviera casado, sí hubiera tenido intimidad con Wendy / Facebook: Poncho de Nigris

Poncho de Nigris y sus comentarios transfóbicos

Estas declaraciones “revivieron” las polémicas palabras que Poncho de Nigris dijo acerca de Wendy Guevara, poco después de que iniciara La casa de los famosos México.

En aquella ocasión, el también presentador dijo: “No me gusta la r34t4. No podría estar con una morra que le gusta la r34t4. No podría convivir con alguien que tuviera las manos más grandes que yo, que tiene p*n3, soy heterosexual”, indicó.

Al oír este comentario, Wendy simplemente expresó que no tenía ganas de tener intimidad con ninguno de sus compañeros: “Les quiero decir una cosa ¿Por qué dicen como si yo tuviera las ganas de meterles la r*ata o agarrarlos? P*nch3s vatos locos”, apuntó.

En su momento, Poncho de Nigris dijo que no tendría intimidad con una chica trans / Cortesía de Televisa

Te recomendamos: Poncho de Nigris utilizaría a Wendy Guevara para limpiar su imagen en La casa de los famosos México