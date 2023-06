Poncho de Nigris utilizaría a Wendy Guevara para limpiar su imagen en La casa de los famosos México

Hasta el momento, Poncho de Nigris y Wendy Guevara han desarrollado una gran amistad dentro de LCDLFM.

Desde el comienzo de La casa de los fsmosos México, se ha visto una gran amistad entre Poncho de Nigris y Wendy Guevara, llegando incluso a “estrenar” su propio pódcast dentro del reality y compartir el mismo cuarto.

Sin embargo, todo apunta a que el actor solo está usando a Guevara para que la gente deje de tacharlo como “homofóbico” en redes sociales. Al menos es lo que asegura Paola Suárez, amiga de Guevara e integrante de Las Perdidas.

De acuerdo con declaraciones recientes de Suárez, De Nigris se comunicó con su amiga, unos días antes de empezar el concurso, y le pidió de favor que se volvieran inseparables para limpiar su imagen.

“Antes de que entraran a La casa de los famosos, Poncho le habló a Wendy para hacer como una alianza. Poncho le hizo videollamada y le dijo ‘no, hay que juntarnos. Hay que hacer como que tú y yo muy inseparables porque ya ves que a mí me tiran por homofóbico’”, contó en un encuentro con la prensa.

Auuu bebe!! Paola revela que Poncho le hablo a Wendy días antes de entrar a la casa para decirle que se juntara con el para que limpie su imagen con eso de la homofobia. La está usando!!



A raíz de lo anterior, le aconsejó a su amiga que simplemente fuera ella misma dentro del concurso y no se dejara llevar por las “malas apariencias” que pudieran tener algunas celebridades.

Para finalizar con su revelación, reafirmó que Poncho se había “adelantado” para planear su estrategia dentro de LCDLFM y, de paso, poner un alto a las críticas por su presunta intolerancia a las personas de la comunidad LGBT+.

Cabe destacar que, hace poco, Poncho de Nigris le propuso a Wendy Guevara que se repartieran el premio del reality a la mitad, en caso de que llegaran a la gran final. Aunque la oferta fue tentadora, la influencer se negó rotundamente.

Internautas reaccionan a las declaraciones de Paola Suárez

Como era de esperarse, el presunto plan de Poncho de Nigris para limpiar su imagen no pasó desapercibido en redes sociales y diversos internautas manifestaron su molestia ante esto. Incluso, algunos piden la expulsión del actor.

“Qué bueno que lo expusiste”, “Por eso soy team Wendy y no team infierno”, “Pues si es así, Wendy lo aceptó y le dio la oportunidad”, “Es verdad, eso es algo que se sabe”, “Poncho se cuelga de la fama de Wendy”, “Ojalá que ya lo saquen”, señalaron algunos comentarios.

Poncho de Nigris fue muy criticado por “usar” a Wendy Guevara para su propia conveniencia / Facebook: Poncho de Nigris

El comentario transfóbico de Poncho de Nigris

Previo al inicio de LCDLFM, Poncho de Nigris resaltó que no tenía miedo de compartir el mismo espacio de Wendy Guevara, desatando la polémica al no respetar su identidad de género.

“No, a Wendy Guevara me lo voy a cog**, no te preocupes. Me voy a aventar un p4lo nada más, pero no hay ped*", comentó https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0cLW1fau4FRDtjRm2iDBh85467ASYBV3RpPFeAPYu85XsHqvRS2435dzua9vyVihEl&id=100064737154460&mibextid=Nif5oz exparticipante de Big Brother.

Pese a las controversiales palabras de Poncho, Wendy no lo tomó a mal y hasta bromeó un poco con el asunto.

En su momento, Poncho de Nigris hizo un comentario que fue considerado transfóbico sobre Wendy Guevara / Facebook: Wendy Guevara

