Poncho De Nigris asegura que el rating de MasterChef Celebrity “se va a caer” si lo eliminan

El comentario de Poncho De Nigris dividió comentario en redes sociales.

Luego de que Jorge ‘El Travieso’ Arce pidiera que Poncho De Nigris “desapareciera” de MasterChef Celebrity, el actor confronta al deportista y le asegura que el reality no será lo mismo, si lo llegan a eliminar.

Todo comenzó cuando Arce compartió un video de la emisión pasada del concurso, donde dice que De Nigris tendría que “desaparecer”, al mismo tiempo que les preguntó a sus seguidores si se había “pasado” con su comentario.

“Buen día mi raza, dice Poncho @_PonchoDeNigris que estaba haciendo magia en la cocina y yo le dije ‘pues desaparécete, wey’ ¿estuvo bien o me pasé de lanza? Está bien curado el Poncho, debemos de hacer un pódcast, o un reality juntos, ¿ustedes que dicen? Comenta”, indicó.

Ante esto, el famoso presentador aseguró que el rating de la llamada ‘La Cocina más Famosa de México’ se “acabará”, si se llega a salir. Incluso, manifestó que su compañero “no trae nada”

Poncho De Nigris confrontó a Jorge El Travieso Arce por pedir que desapareciera del programa / Twitter: @_ponchodenigris

Te recomendamos: Poncho de Nigris pide que “aguanten su luz” en MasterChef Celebrity luego de la salida de Pedro Prieto

“Si me voy se acaba el rating travieso. No traes nada, no se te entiende parece que estás ladrando. Jajajaja abrazo pinche cara de tlacuache. Vamos a ver qué pasa este domingo”, indicó.

Cabe destacar que la participación de Poncho De Nigris ha provocado mucha polémica en redes sociales, pues muchos internautas no lo bajan de “soberbio” y “ridículo” por las actitudes que tiene con sus compañeros de reality, incluyendo los propios jueces.

Anteriormente, Poncho De Nigris resaltó que sus detractores deben “soportar su luz” en el reality. / Instagram: @ponchodenigris

Internautas reaccionan a la declaración de Poncho De Nigris

Por su parte, Poncho De Nigris dividió opiniones con su opinión sobre el rating del programa; mientras que algunos le dieron la razón, otros señalaron que no es indispensable y debería salir del concurso en la siguiente emisión.

“Lo estás haciendo genial”, “Ni quien te aguante”, “Creemos en ti”, “Se cree gracioso y solo queda peor”, “Pues tú eres el wey sin talento del concurso”, “Eres un parásito apestado”, “No te vayas”, “Ambos son lo mismo”, se podía leer en algunos comentarios.

Poncho De Nigris ha causado controversia por su participación en MasterChef México / Facebook: MasterChef Celebrity

¿Habrá problemas entre Poncho De Nigris y los chefs?

En el adelanto del próximo capítulo de MasterChef Celebrity, se puede ver que Zahie Téllez confronta a Poncho De Nigris por su actitud. Recordemos que, desde la última emisión, la juez ya le había recalcado que no le parecía su “soberbia” al momento de presentar sus platillos.

Te puede interesar: Zahie Téllez, de MasterChef Celebrity, comparte cómo la adopción fue ¡su receta para la felicidad!