¿Poncho de Nigris fue vetado de ‘La casa de los famosos México’? “Siempre la ca...”

Poncho de Nigris fue uno de los integrantes elegidos del team ‘Infierno’ para formar parte de los panelistas de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, junto a Wendy Guevara, la ganadora del reality, y Nicola Porcella.

Los tres exparticipantes de la primera temporada del reality de Televisa se han mostrado “imparciales” en el panel de las galas. Sin embargo, en algunas ocasiones ya no han podido ocultar su afinidad con el team ‘Mar’.

Incluso, Poncho se consolidó como una de las personalidades favoritas del público por externar su opinión sin miedo a la repercusión. No obstante, sus fuertes declaraciones ¿ya le habrían pasado factura?

¿Poncho de Nigris fue vetado de las galas de ‘La casa de los famosos México’?

De Nigris se ha vuelto viral en las redes sociales por exponer, en vivo, algunos actos polémicos por parte de los integrantes del team ‘Tierra’, tal como lo hizo con Sian Chiong. Recordemos que en plena gala recordó que tuvo tratos indebidos con sus compañeras, así como que escupió en la comida.

Por esta razón, el regiomontano comentó en redes sociales que la producción lo había regañado por mencionar estos escándalos en televisión nacional. “Ya me regañaron en la casa de los famosos México”, escribió en su cuenta de ‘X’.

Eso no es todo, también consideró el hecho de que no lo volvieran a invitar a las siguientes galas. No obstante, en ese momento, parece ser que todo quedó en un regaño, ya que sí volvió a ser parte del panel del programa.

En esta ocasión, las cosas serían diferentes. Hay probabilidad de que Poncho no asista más a las galas de ‘La casa de los famosos México’.

En una plática con Wendy Guevara, en un en vivo en Instagram, Poncho mencionó lo que pasó con el papá de Agustín en una videollamada en el cine de ‘La casa’. Sin embargo, lo que llamó contundentemente la atención fue la revelación del regiomontano. ¡Aseguró que ya no estará en las galas del concurso!

Y es que Wendy le cuestionó si él asistirá a la gala del próximo viernes y De Nigris le dijo:

“Me suspendieron, ya ves que siempre la ca…”. Poncho de Nigris

¿Poncho de Nigris dijo por qué lo suspendieron de ‘LCDLFMX’?

El ‘capitán’ del team ‘Infierno’ no dio más detalles de por qué fue “suspendido” por la producción. Simplemente, subrayó que “la regó”. Por esta razón, no sería requerido en las siguientes transmisiones.

Al momento, se desconoce si a Poncho de Nigris le quitarán la “suspensión” y podrá asistir a la gran final de ‘La casa de los famosos México’.

