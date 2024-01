Poncho de Nigris lanza contundente mensaje a Sergio Mayer luego de que lo tachara de ser “desleal”

Hace algunas semanas, Wendy Guevara acusó a Sergio Mayer de haberse querido “aprovechar de su fama”. A través del programa de Adela Micha, La saga, la influencer aseguró que, durante sus negociaciones con Televisa, el actor la quería obligar a firmar contratos para tener control absoluto de su carrera.

Estas afirmaciones han sido negadas por el exmiembro de Garibaldi, quien sostiene que sí hubo varios pactos en los que ella salió sumamente beneficiada con grandes ganancias económicas.

En medio de todo esto, el también productor señaló que la influencer cambió de opinión sobre sus acuerdos por culpa de Poncho de Nigris, pues el regiomontano le habría dicho que no le firmara absolutamente nada.

“Resulta que Wendy dice que un p*ndej* le dijo: ‘No le firmes a Mayer’ que, además, es un wey que no le genera nada, si dices: Oye, es un wey creativo, es productor, sabe del negocio, pero no, no genera nada” Sergio Mayer

Sergio Mayer asegura que Poncho manipuló a Wendy / Instagram: @sergiomayerb

A raíz de esto, Mayer tachó a su al parecer ahora examigo de ser una persona “desleal”. Incluso, recordó que, presuntamente, Poncho le “robó” el concepto de Solo para mujeres en su momento.

“Poncho trabajó para mí en Solo para mujeres y, luego, se robó el concepto, es la realidad, fue desleal en ese momento y, no es que esté hablando mal, esa es la realidad”, puntualizó.

Por supuesto, estas declaraciones llegaron a oídos del también exparticipante de MasterChef Celebrity, quien no dudó en dar un contundente mensaje para Mayer.

Poncho De Nigris se defendió / Facebook: Poncho De Nigris

Poncho de Nigris le contesta a Sergio Mayer

A través de Instagram, Poncho de Nigris compartió un fragmento de una entrevista que tuvo con Óscar Burgos, donde le platica que Wendy le pidió consejo sobre si firmar o no algún contrato con Sergio Mayer.

Durante la plática, el actor admitió que sí le sugirió que no hiciera negocios con Sergio, pues el tema de su carrera solo le concierne a ella y su equipo de trabajo.

Dicha historia fue acompañada con el siguiente mensaje: “Eso de que aconsejé a @soywendyguevaraoficial fue dentro de la casa y enfrente de todos”.

Poncho de Nigris ¿se alejará de Sergio Mayer?

En otro post, Poncho subió otro fragmento de la conversación en la que asegura que solo se rodeará de gente positiva y se alejará de las personas “tóxicas”, pues quiere salvaguardar su salud mental.

“Yo decidí, y se va a escuchar muy egoísta, pero es por salud mental y por la calidad de vida que quiero tener, me voy a rodear de pura gente positiva”, expresó.

Hasta el momento, Sergio Mayer no ha reaccionado ante las contundentes declaraciones de Poncho de Nigris. Sin embargo, se puede intuir que el asunto de Wendy Guevara fue la ruptura definitiva del team infierno.

