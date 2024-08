Poncho de Nigris responde a la esposa de Adrián Marcelo y estalla contra el conductor

El conflicto comenzó cuando Adrián Marcelo, durante una plática en ‘ La casa de los famosos México’, criticó a Poncho de Nigris por sus escándalos amorosos y por crear contenido con sus hijos.

Esta declaración provocó una fuerte reacción de Poncho, quien en una de las galas del programa respondió con un comentario fuerte acerca de que Adrián no ha podido tener hijos.

Respuesta de Karina Puente a comentario de Poncho Nigris

La esposa de Adrián Marcelo, Karina Puente, conocida como ‘la Chaparrita’, no tardó en reaccionar a los comentarios de Poncho. En sus redes sociales, aclaró que los problemas para concebir no son de Adrián, sino de ella.

Mira: ¿Christian Nodal confirmó embarazo de Ángela Aguilar? “Los angelitos caen del cielo”

“Sí puede. La que tiene que tomar un camino diferente para tener hijos, lejos de lo TRADICIONAL y SOCIALMENTE aceptado, SOY YO! Por eso me tocó a MÍ, porque puedo con esto! En cambio, lo tuyo fueron ELECCIONES” Escribió Karina en Instagram.

Mira: LCDLFM: Ricardo Peralta asegura que un compañero quiere conquistarlo y tiene pruebas ¿Amor en el aire?

Poncho de Nigris responde a esposa de Adrián Marcelo

En un reciente live, Poncho de Nigris arremetió contra el ‘cuarto Tierra’ y respondió a las críticas de Karina.

“Contesté y su esposa se ofendió, la esposa de Adrián y le hablé al mánager de Adrián y le dije estamos para apoyarnos, y ahora están desviando la atención, porque esa es una estrategia para desviar la atención de cómo la está regando allá adentro, para hacer chismes y hacerse víctimas y decir: ‘Me ofendió’". Poncho de Nigris

Finalmente, Poncho de Nigris aseguró que enfatizó que si pueden bromear con humor negro, deben ser capaces de aguantar las respuestas.

“Se llevan, pero no se aguantan. Marcela pudo haberse enojado y decir: ‘A mí hijo nadie lo explota’ y ¿quién habla de mi hijo?, pero él es el que está creando el chisme y metiendo intriga. Me tira unas buenas y luego me da una sob4dita. ¿Cómo te voy a apoyar si estás portándote como una Gomita como un Ricardo, como Potro? No, papá, conmigo no. Yo te enseñé a ti”, concluyó.

Mira: LCDLFM: Mariana Echeverría ¿habla mal de su esposo e hijo?