Poncho de Nigris y Maripily Rivera: el pleito que podría terminar en una demanda en Estados Unidos

El conflicto entre Poncho de Nigris y Maripily Rivera ha alcanzado un nuevo nivel, con la posibilidad de una demanda en Estados Unidos tras los desafortunados comentarios del conductor regiomontano.

Todo comenzó con una acalorada discusión en el programa matutino Hoy Día, transmitido por Telemundo, que desató una ola de críticas y reacciones en redes sociales.

La tensión inició cuando Poncho de Nigris afirmó que Wendy Guevara superaría a Maripily en La casa de los famosos, lo que provocó una respuesta inmediata y contundente por parte de la puertorriqueña. Maripily, visiblemente molesta, defendió su trayectoria y autenticidad en el reality show, llegando a llamar a Poncho “mueble” y “maltratador de mujeres”.

Poncho de Nigris y Maripily Rivera protagonizan pleito en Hoy día / IG: @maripilyoficial / @ponchodenigris

Declaraciones cruzadas y críticas

Después del enfrentamiento, Poncho de Nigris declaró que los productores del programa apagaron su micrófono, lo que, según él, le impidió defenderse adecuadamente. Sin embargo, sus declaraciones posteriores intensificaron la controversia, al insinuar que Maripily “parece hombre” y que tiene “demasiada testosterona”.

“Me trajeron para levantarles el rating... Me apagaron el micrófono y armaron todo este teatro para crear una campaña de desprestigio en mi contra”, afirmó el regiomontano en una entrevista posterior. Estas palabras generaron una división de opiniones entre el público mexicano y los espectadores de Estados Unidos.

Por su parte, los conductores de Hoy Día reprobaron la actitud de Poncho y enfatizaron que “no se debe hablar así a las mujeres”, reforzando el mensaje de respeto y tolerancia. Esta postura fue respaldada por algunos televidentes, mientras que otros criticaron lo que consideraron un ataque injustificado hacia Poncho de Nigris.

Poncho de Nigris / FB: Poncho de Nigris

La amenaza de una demanda

La controversia dio un giro inesperado cuando Poncho de Nigris reveló que podría enfrentar una demanda en Estados Unidos por sus comentarios hacia Maripily Rivera. A su regreso a México, el conductor expresó su preocupación por ser detenido en Miami debido a la creciente tensión.

En su cuenta de X, Poncho publicó: “Ahora resulta que me van a demandar en USA por mis comentarios. Primero me hacen la emboscada entre todo el canal y esta señora, uno les contesta y ya se ofenden y se victimizan. El que se sube se pasea. Esperemos no pase a mayores y se acabe esta cochinada que hicieron”.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la demanda, la declaración del regiomontano ha generado una nueva ola de debate. Algunos expertos en el ámbito legal han especulado que los comentarios de Poncho podrían ser considerados difamatorios en el contexto de las leyes estadounidenses.

Por ahora, el futuro del caso es incierto, pero lo que es seguro es que esta situación seguirá dando de qué hablar en los próximos días. Tanto Poncho como Maripily han mantenido sus posiciones, dejando claro que no cederán en sus argumentos.

La disputa entre Poncho de Nigris y Maripily Rivera no solo ha puesto en tela de juicio el comportamiento de ambos famosos, sino también la responsabilidad de los medios en la creación de controversias para aumentar el rating. Este caso podría sentar un precedente sobre cómo las figuras públicas manejan los conflictos y las repercusiones legales que estos pueden generar.

