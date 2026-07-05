¿Qué pasó con Tiziano Ferro? Así luce actualmente el cantante que llamó “bigotonas” a las mexicanas: FOTO

Durante la época de los 2000, Tiziano Fero se consolidó como uno de los cantantes más populares de México. Pese a ser de origen italiano, logró conquistar al público latino con grandes éxitos como ‘Alucinado’ y ‘Tardes negras’.

No obstante, su carrera, al menos en Latinoamérica y principalmente en México, se vio truncada después de hacer un comentario que muchos consideraron como “despectivo” sobre las mujeres. Te contamos qué hizo tras la polémica y qué hace actualmente.

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Tiziano Ferro funado por decir que las mujeres mexicanas eran bigotonas / Redes sociales

¿Qué dijo Tiziano Ferro sobre las mujeres mexicanas?

Todo ocurrió en mayo de 2006. Durante una entrevista para el programa italiano ‘Che tempo fai’, Tiziano Ferro fue cuestionado sobre si consideraba que las mujeres mexicanas eran bonitas. En respuesta, el cantante dijo con toda calma que no y explicó la razón detrás de esto:

“No es posible decir que las mujeres mexicanas son las más bellas del mundo, con todo respeto, pues tienen bigote. Entiendo y lo siento, pero incluso ellas mismas lo saben”, indicó.

El comentario no pasó desapercibido. En México se dejaron de consumir sus canciones y, en general, la gente empezó a rechazarlo. Si bien se disculpó públicamente, no fue suficiente y el artista hizo de todo para intentar redimirse.

Asistió al extinto programa ‘Otro rollo’ para una depilación en cera completamente en vivo. También tuvo una aparición en la telenovela ‘La fea más bella’. Incluso su compatriota, Laura Pausini, intentó defenderlo y dijo que él le tenía un gran amor a México.

Desafortunadamente nada de esto funcionó. Tras sacar una nueva versión de ‘No me lo puedo explicar’ junto a Laura Pausini, se enfocó exclusivamente a su público italiano y ya no ha sacado música en español.

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Así luce Tiziano Ferro actualmente en 2026

Actualmente, Tiziano Ferro tiene 46 años. Sigue haciendo música, pero solo en Italia. Ha sacado varios discos y en estos meses ha promocionado su nuevo disco ‘Sono un grande’. De vez en cuando, se le pregunta sobre su escándalo en México.

En su momento, dijo que ya no quería hablar más del tema. Para muchos, esto fue interpretado como una forma de decir que sigue sin cambiar su postura acerca de las mexicanas.

Lo curioso es que, en los últimos años, la opinión sobre Tiziano ha cambiado. Principalmente en redes sociales, han pedido que regrese a México. Señalan que es un cantante muy talentoso y hasta bromean con su “funa”.

Incluso mujeres han llegado a prometer que, si vuelve, se “rasuran el bigote”. Al menos hasta el momento, el italiano no ha mostrado interés en volver a Latinoamérica o a México.

Tiziano Ferro en 2026 / Redes sociales

¿Quién es el esposo de Tiziano Ferro?

En 2010, Tiziano Ferro dio a conocer que era homosexual. Nueve años después de esto, se casó en secreto con Victor Allen. Formaron una familia junto a dos hijos. El cantante nunca ha querido dar muchos detalles sobre sus pequeños y solo se ha limitado a decir que lo hacen muy feliz.

Se divorciaron en 2023. El artista no explicó los motivos y solo pidió privacidad en ese momento. Se desconoce si actualmente tiene una nueva pareja.

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