¡Que siempre no! Lupillo Rivera no demandará a sus excompañeros de La casa de los famosos ¿Cuál es la razón?

El drama en torno a la más reciente temporada de ‘La casa de los famosos Telemundo’ está lejos de terminar. En esta ocasión, Lupillo Rivera sorprendió a todos al revelar que ya no procederá legalmente en contra de Maripily Rivera, Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez.

Recordemos que, durante su estancia en el reality, el cantante advirtió que demandaría a Maripily, Rodrigo y Ariadna por “difamarlo”. Si bien en un principio se pensó que sus palabras habían sido producto de un momento de enojo, tras salir del show, dijo que su decisión seguía en pie.

“Hubo una posición de tres personas que inventaron cosas. Estamos platicando con un equipo legal para ver qué podemos hacer. Por asuntos legales no voy a revelar nombres. Hicieron y dijeron cosas equivocadas. Tú sabes que a la gente chismosa le encanta el chisme. No le puedes agarrar la mano a una chica en el show, porque (...) la gente está medio loca”, dijo en una entrevista para ‘Despierta América’.

Aunado a esto, se le fue con todo a Telemundo. Según el artista, la televisora se encargó de “desprestigiarlo” durante su estancia en el concurso:

“A toda la gente de Telemundo, a los ejecutivos, les recomiendo que le paren al pinc.. p3d0 porque luego salgo yo con las pruebas y no van a hallar qué hacer”, expresó.

Lupillo Rivera se calma y anuncia que no habrá demanda

Aunque en su momento parecía seguro de proceder legalmente contra sus excompañeros de reality, Lupillo Rivera se retracta y asegura que único objetivo es “vivir en paz”.

“Mira, lo que dijo Maripily, lo que dijo Romeh, lo que dijo Ariadna, a mí no me afectó en absoluto. Mis fans se rieron. Mis fans se divirtieron. Les pusieron apodo a los tres. Yo no puedo controlar lo que dicen mis fans. Voy a continuar con mi vida. Voy a continuar con las buenas cosas que sucedieron después de ‘La casa de los famosos’”, dijo en entrevista para el canal de ‘Molusco TV’.

Lupillo Rivera ya arregló sus diferencias con Telemundo

Además de descartar la demanda por “daño moral”, Lupillo reveló que Telemundo lo contactó recientemente para invitarlo a que sea juez de un concurso de canto que emitirán dentro de poco, así como también lo han buscado para la nueva temporada de ‘La casa de los famosos’.

“Eso me dice que me ocupan. Para mí, eso es más ganancias” Lupillo Rivera

Las declaraciones de Lupillo Rivera han causado cierta controversia en redes sociales. Si bien algunos internautas apoyan su nueva postura, otros afirman que tomó esta actitud porque vio que, “legalmente, no podría hacer nada”.

