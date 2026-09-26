Querida actriz de la telenovela “Niña amada mía” ¡sufre brutal atraco en la ciudad! ¿Y ni cuenta se dio?

En todo el mundo se suelen dar, lamentablemente, casos de delincuencia. Recientemente al influencer Alex Serrano le robaron en su fallida dinámica por el 15 de septiembre y ahora vivió un caso de terror una de las actrices más afamadas de los 2000 de la televisión mexicana. Aquí te contamos todos los detalles del momento.

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Actriz comparte inesperado suceso a bordo de un taxi

Fue a través de sus redes sociales que Karyme Lozano, quien fuera una de las actrices más aclamadas de los 2000, contara la terrible experiencia que vivió a bordo de un taxi en la Ciudad de México.

De acuerdo al relato de Karyme, ella estaba saliendo del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, y para trasladarse a su siguiente destino se le hizo fácil tomar un taxi de sitio. Ella asegura que jamás desconfío porque en otras ocasiones también había utilizado ese servicio.

La actriz Karyme Lozano destacó que ella se encuentra en México con sus hijos. / Foto: FB/Karyme Lozano

Una vez habiendo llegado a su destino, Karyme Lozano pregunto cuánto sería del servicio. El chofer le indicó que eran $57.00. La actriz procedió a buscar su cartera para pagar con efectivo, sin embargo, el taxista le dijo que no podía aceptar ese método de pago y que solamente le recibiría una tarjeta.

Ese comentario se le hizo curioso a la actriz, sin embargo, procedió a sacar una de sus terjetas. Según su relato, la tarjeta fue rechazada, por lo que debió utilizar una otra de otro banco para poderse bajar.

La protagonista de “Niña amada mía” aseguró que le hicieron el cobro de manera habitual, no obstante, todo cambió cuando una vez estando en el restaurante en el que iba a cenar, el banco de la tarjeta rechazada le mandó una alerta en la que le indicaban que se había rechazado su compra por $12,000.00 pues parecía sospechosa.

Al revisar su cuenta del banco con el que pagó, se percató que ahí sí se había logrado hacer el cobro por varios miles, además del cobro por el viaje, es decir, los $57.00.

😱 ¡Ay, no, no, no! Ya no podemos confiar en nadie… 🚨



La víctima de un presunto hurto fue nada más y nada menos que la actriz Larime Lozano, quien asegura que le robaron dinero de su cuenta bancaria sin darse cuenta. 😨💳



Todo ocurrió cuando la actriz tomó un taxi de sitio y,… pic.twitter.com/30PsEPVXSK — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 23, 2026

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Karyme Lozano habló de su experiencia en un taxi de la CDMX / Foto: FB/Karyme Lozano

Karyme Lozano alerta a los usuarios de taxi en la CDMX y pide ayuda a su banco

Luego de este descarado robo, Lozano solicitó apoyo de su banco, pues fue una clara víctima de fraude. Sin embargo en el mismo video informó que su banco se hizo de la vista gorda y de una manera u otra le cedieron toda la responsabilidad:

“Pues resulta que (mi banco) me manda una información, un correo de que no pues que ni modo, que como yo metí el PIN y la tarjeta [era mi responsabilidad]” Karyme Lozano

A través de esta historia, Karyme también compartió que hacía esta denuncia pública para evitar que a otras personas les pase lo mismo y pierdan dinero con los amantes de lo ajeno.

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Karyme Lozano vivió una estafa luego de utilizar un taxi / Foto: Francisco Mancera y Gil Huerta/TVNotas

¿Quién es Karyme Lozano, la afamada actriz de los 2000?

Karyme Lozano fue una de las actrices más importantes de los 2000, destacando por participaciones estelares en las novelas más importantes de Televisa.

Como parte de su trayectoria, Karyme Lozano participó en melodramas de renombre como:



Tres Mujeres (1999)

Niña amada mía (2003)

Soñar no cuesta nada (2005)

Luego de un breve descanso de los reflectores, Lozano ha regresado a la pantalla chica con producciones como Mi amor sin tiempo y Me atrevo a amarte.

Tras la advertencia de la actriz, no nos queda más que cuidarnos de los amantes de lo ajeno, no solo en la calle, sino también de aquellos que nos rodean como fue el caso de Lady Wuu. ¡Sin duda lamentable!