Querida actriz sufre trauma, tras violento asalto a punta de pistola: “Me da mucho miedo”

La actriz argentina Lorena Meritano, reconocida, especialmente por su actuación en Pasión de gavilanes, reveló a través de sus redes sociales que fue víctima de un robo en diciembre de 2023.

Ahora en entrevista con ‘De primera mano’ confiesa las secuelas que le dejó el asalto a mano armada que sufrió en Bogotá, cuando dos hombres la interceptaron mientras paseaba a su perrito en el parque.

“Fue un susto. Estaba paseando a mi perrito y si con pistola y todo. Lamentablemente, es algo que pasa en todo Latinoamérica, para los ladrones su casa es la calle”, dijo. Lorena Meritano

Facebook: Lorena Meritano

La actriz, quien recientemente publicó su libro ’Sobreviviente’ en el que narra cómo venció el cáncer de mama, reveló que salió huyendo y gritando durante el asalto.

Lorena Meritano revela detalles del robo

La famosa la pasó fatal y relató detalles del robo, que sufrió cuando iba acompañada de su pareja.

“A mi no me quitaron nada, pero a la persona que estaba conmigo le quisieron quitar su reloj, su anillo, yo pude huir y gritar, tuve miedo de que me quitaran a mi perrito, la verdad quede muy traumada, pero ya pasó. Denuncié pero lamentablemente no pasó nada”, comentó Lorena Meritano

Lorena Meritano revela que quedó traumada tras el asalto

“Ando en la calle se me acerca alguien. Me asustó, porque fueron dos sujetos con pistola en mano. Ay que pedir ayuda para superar estos traumas, pero todavía camino y si siento alguien atrás me da mucho miedo”, comentó Lorena Meritano a ‘De primera mano’.

