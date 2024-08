¿Quién es el hermano de Arath de la Torre, miembro de la comunidad LGBTIQ+?

La casa de los famosos México sigue dando de qué hablar, especialmente por el fuerte enfrentamiento que tuvieron Arath de la Torre y Ricardo Peralta el pasado domingo.

Ricardo Peralta manifestó su descontento ante los comentarios realizados por el conductor del programa “Hoy”, expresando que se sintió ofendido. Peralta explicó:

“Vengo a explicarte la expresión de género, que está vinculada a la identidad de género. Mi género es no binario, lo que significa que no es ni femenino ni masculino. La expresión de género se refiere a cómo hablamos y cómo nos vestimos... Tampoco te deseo éxito en esta casa, y si yo no existo para ti en esta casa, tú tampoco vas a existir para mí". Ricardo Peralta

A pesar de que Ricardo no deseaba escuchar la respuesta de Arath, Galilea Montijo intervino, señalando que, por respeto al público, debía permitir que el conductor expresara su opinión.

Arath respondió diciendo: “Te estás equivocando. No tengo problema. Tengo un hermano que es homosexual y es mi mayor inspiración. Mis respetos para ti. No juegues así porque estás tratando de voltear y confundir a la gente. Yo te respeto y te he respetado siempre; incluso siempre he dicho que en un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris, y mis respetos para ti y para toda tu comunidad, y lo he demostrado durante todo el tiempo”.

¿Quién es el hermano de Arath de la Torre que es parte de la comunidad LGBTIQ+?

La revelación de Arath de la Torre de que tiene un hermano que pertenece a la comunidad causó gran revuelo entre los internautas, muchos de los cuales creyeron que se trataba de su hermano Ulises de la Torre, también conductor del matutino de Televisa. Sin embargo, Ulises está casado con Angelique Montalvo.

Para sorpresa de todos, el conductor de “Hoy” tiene medios hermanos, por lo que podría tratarse de uno de ellos.

Fue el fotógrafo Raúl Gutiérrez quien, a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), confirmó que el actor tiene un hermano de la comunidad, e incluso reveló de quién se trataba:

“Muchos pensarán que se trata de Ulises de la Torre, pero no, Ulises no es gay. Arath se refería a su medio hermano Armando Villanueva Balmaceda”.

Aunque Ulises es el hermano de de Arath. Es importante recordar que su madre se volvió a casar y Arath tiene dos medios hermanos: Patricia y Armando Villanueva. A diferencia de los de la Torre, estos hermanos no están en el mundo del espectáculo, por lo que se sabe poco sobre sus vidas privadas.

Dado que Armando Villanueva no es parte del ámbito artístico, la única información disponible sobre él es que es abogado, vive en Cancún y trabaja en bienes raíces. Hasta el momento, Arath no ha dicho nada más al respecto, por lo que tendremos que esperar a que salga del reality show para que aclare la situación.

