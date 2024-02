Rafael Amaya le envía un mensaje a Julio César Chávez Jr tras enterarse de sus fuertes adicciones

Rafael Amaya se sinceró con la prensa durante la presentación de la nueva temporada de “El señor de los cielos”, y aseguró que se encuentra muy bien tras regresar a los sets de televisión.

Rafael Amaya

“Yo creo que el amor mueve montañas. El amor a uno mismo es la base principal para cualquier cosa, para que suceda cualquier cosa. Esto se hace con amor y si han visto cambios en mí es porque me tengo amor a mí mismo, y si no me tengo amor a mí mismo, pues ¿cómo puedo amar a alguien más?, o algo más”.