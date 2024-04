Raúl Araiza está dolido tras la ruptura con su novia Katalina; pide ayuda psicológica

Raúl ‘El Negro’ Araiza, el famoso conductor de ‘Hoy’ y ‘Miembros al aire’, atraviesa un doloroso momento tras haber terminado su relación con su novia Katalina García.

El famoso confiesa que no ha sido fácil, por lo que ha decidido buscar ayuda profesional para manejar sus emociones.

Recordemos que en mayo de 2023, Raúl Araiza contó en exclusiva para TVNotas que se encontraba muy feliz tras iniciar un noviazgo con Katalina García, una mujer de 41 años, a quien conoció a través de redes sociales.

“Hablamos mucho tiempo por redes y un día le dije: ‘¿Qué, nunca nos vamos a conocer en persona? Ya sabemos todo de nosotros, pero no nos hemos visto’, y me contestó: ‘Pues es que no veo que tú me invites’, y entonces quedamos de ir a comer. Recuerdo que en esa primera cita, yo iba con nervios, no lo había hecho nunca: ir a una casa y no saber lo que me iba a salir (ríe)”, comentó en mayo de 2023 a nuestra revista.

Raúl Araiza con su novia Katalina García de vacaciones / Cortesía Rául Araiza

Mira: ¿Qué pelis ver el fin de semana? Estrenos de abril en Netflix, Disney, Max y Amazon Prime

Raúl Araiza confirma su ruptura sin querer

Fue en un encuentro con la prensa donde el famoso conductor confirmó que terminó su noviazgo con Katalina, y se mostró incómodo cuando le preguntaron si seguía con su novia.

“Ya me voy, espérense, me voy, los quiero, ¡déjenme!, porque duele, ahorita voy justo a terapia a hablar de mi soledad”, mencionó. Raúl Araiza

El conductor Raúl Araiza no quiso dar detalles sobre el motivo de la ruptura con su novia Katalina García, de quien llegó a confesar que se encontraba muy enamorado, pese a todo afirma que: “pero todo bien, estoy tranquilo y en paz”.

Mira: Shakira se avergüenza de sus viejas canciones y confiesa por qué

Raúl Araiza vuelve a terapia para priorizarse

El también actor confirmó que ha decidido volver a terapia, pues le parece muy importante seguir priorizando su salud mental, pues confiesa que ha tenido mucho trabajo y quiere cuidarse.

“Hoy regreso a terapia, estoy contento porque si me hace falta, pero muy en paz, no había estado conmigo y es algo que quiero aprender a hacer, quiero hablar de cómo me he sentido, de cómo manejo la presión”, concluyó.

Raúl Araiza cuenta cómo se vengó de hacker / Redes sociales

Checa: La ‘Wanders lover’ enfrenta problemas por cirugías estéticas: una parte de su cuerpo fue extirpada