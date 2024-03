Reaparece Rocío ‘la Chio’, ganadora del primer Big Brother México; así luce ahora y a esto se dedica

Rocío Cardenas mejor conocida como ‘Chío’, ganadora de la primera edición de ‘Big Brother México’, reapareció ante los medios tras 22 años de haber triunfado en el éxitoso reality que revolucionó la televisión mexicana, al mostrar un grupo de habitantes encerrados en una casa, observados las 24 horas.

La periodista Adela Micha estuvo a cargo de presentar el programa, que llegó a su fin en junio de 2002 con la participación de cuatro finalistas. Rocío se alzó como la ganadora de esa edición. Como premio, la concursante originaria de Monterrey recibió la suma de 2 millones 500 mil pesos en efectivo y la oportunidad de iniciar una carrera artística respaldada por Televisa.

Esto incluyó su formación en el Centro de Educación Artística (CEA), donde recibió entrenamiento para participar en anuncios comerciales, telenovelas y programas unitarios.

Posteriormente, se aventuró con algunas intervenciones en ‘La madrastra’ (2005) y ‘Rebelde’ (2004-2006), así como en programas como ‘Mujer, casos de la vida real’ y ‘La escuelita VIP’. Además, tuvo apariciones en infomerciales para promover destinos turísticos. Este fue su curso en la industria del entretenimiento durante un lapso de siete años, hasta que finalmente desapareció de la escena pública.

En la actualidad, la exconcursante ha hecho su regreso a los medios después de un prolongado periodo de ausencia. Durante este tiempo fuera de la vista pública, revela en qué se ha enfocado y a qué se ha dedicado.

“Me he dedicado mucho a lo que es la fundación que tenemos mi marido y yo de reconstrucción mamaria. Hicimos toda una campaña el año pasado para ayudar a mujeres sin recursos que han tenido cáncer y que requieren la reconstrucción. Mi marido es cirujano plástico estético y reconstructivo”, compartió Rocío en un encuentro con la prensa.

La exparticipante se encuentra feliz ayudando a mujeres con cáncer. Está casada con el doctor Doctor Giovanni Betti. Actualmente luce igual de guapa que cuando estuvo en ‘Big Brother’.

¿Chío Cárdenas se animaría a participar en ‘La casa de los famosos’?

Ante la pregunta sobre si se animaría a volver a un reality como la célebre producción ‘La casa de los famosos’, Rocío expresó que no está en sus planes trabajar en esa producción.

“No, no. Es un reto (La casa de los famosos). Son palabras mayores. Acuérdate que cuando yo estuve en ‘Big Brother’ no había redes. Era diferente. Sí había Internet y correo electrónico, pero no había redes. Ahorita se arma súper fuerte”.

