Rebecca de Alba rompe el silencio por fin sobre la supuesta ‘relación’ con Agustín; ¿lo conoce?

En una conversación con otros participantes de ‘La casa de los famosos México’, Agustín Fernández hizo alusiones a un presunto pasado amoroso con una reconocida figura pública. Al ser interrogado sobre si se trataba de Rebecca de Alba, el modelo no negó la afirmación, lo que alimentó las especulaciones.

¿Qué dijo Agustín Fernández sobre Rebecca de Alba?

El amigo de Nicola Porcella sólo dijo que sí tuvo una relación de una noche. Aunque no quería dar muchos detalles, Agustín sí dijo que ni siquiera se pidieron el teléfono y fue cuestión de un momento porque al día siguiente no se vieron ni tuvieron más contacto, pero en su momento “hubo de todo”.

Durante la plática, Adrián Marcelo le dijo que la famosa era una figura “interesante” en su historial amoroso, aunque Agustín dijo que más bien había sido un “tache”.

¿Qué dijo Rebecca de Alba sobre su supuesta ‘relación’ con Agustín?

Hasta ahora, la conductora no se había pronunciado al respecto, pero este miércoles 18 de septiembre, la también modelo asistió a una entrevista con Adela Micha en ‘La saga’ y por fin habló del tema.

Adela le preguntó: "¿Tú has visto ‘La casa de los famosos’? ¿Has visto al impresentable ese que dijo cosas de ti?”. Rebecca primero fingió que no sabía nada. Sin embargo, después dio su postura.

“Ya parece que iba a andar pagando. ¡Hazme el favor!”, expresó la conductora. “Ni que te hiciera falta”, bromeó la periodista.

De Alba confesó que si ni por regalos ostentosos cayó, mucho menos pagaría: “Si a nosotras nos quisieron comprar con casas y demás, a lo largo de nuestra carrera cuando empezamos, y dijimos que no, (ya parece que) tendremos la necesidad de.”

La ex de Ricky Martin también piensa que lo que dijo Agustín pudo haber sido por darse publicidad.

Yo creo que hay gente que con tal de... salió en revistas y cosas, en revistas de espectáculos. Es que una amiga me lo mandó y me dijo: '¿qué es esto?’ Ah, pero además la prensa lo que hace es retomar algo que yo dije antes que no tiene nada que ver con este asunto. Y la prensa dice: ‘Ah, es que le contestó'. ¿Le contesté? Yo no le contesto a nadie nada. Vamos a andar contestando... ¡por favor! Si a veces ni contesto el teléfono ni el celular, ¡por favor! Puede ser Ricky o alguien y ni contesto

La actriz finalizó el tema negando conocer al modelo o haber coincidido siquiera con él alguna vez: “No, no lo conozco y dijo que hace como 8 años o no tengo buena memoria... No, pero no... O no me acuerdo”, bromeó.

