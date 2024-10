¿René Franco pagó 100 mil pesos a Adrián Marcelo para entrevistarlo?

René Franco, conductor de ‘La taquilla’, sigue siendo tema de conversación luego de una reveladora entrevista con Adrián Marcelo, exintegrante de ‘La casa de los famosos México’. La polémica creció cuando el periodista Michelle Rubalcava, a través de su canal de YouTube ‘El Mich TV’, reveló que Franco habría pagado una considerable suma de dinero para que el influencer regiomontano accediera a ser entrevistado.

¿Cuánto pagó René Franco por la entrevista con Adrián Marcelo?

De acuerdo con Rubalcava, Adrián Marcelo inicialmente rechazó varias solicitudes de entrevista de René Franco. Según la información revelada, Marcelo ignoró las primeras dos propuestas, pero finalmente aceptó después de un tercer intento.

Mich también detalló que la negociación implicó un acuerdo sobre el lanzamiento de la entrevista. “Adrián me dijo que primero lanzaría su programa ‘Radar’, luego su podcast ‘Hermanos de leche’, y al final la entrevista con René", explicó Rubalcava.

Además, Michelle dio a conocer que Marcelo no accedió a la entrevista de manera gratuita, sino que cobró 100 mil pesos por su participación. La grabación se realizó en Los Ángeles, California, y parte del acuerdo incluía que la monetización generada por la entrevista en el canal de YouTube ‘La taquilla’ se dividiría en partes iguales entre los dos.

René Franco responde a los rumores por su entrevista con Adrián Marcelo

Tras la filtración de esta información, René Franco fue abordado por una reportera del programa ‘Chisme no like’, quien le preguntó sobre el pago que supuestamente hizo a Adrián Marcelo. Con un tono irónico, Franco respondió: “Estos babosos buscan que un día los demande, ¿verdad?”.

El periodista descalificó las teorías sobre el pago por la entrevista, cuestionando la veracidad de las afirmaciones de Rubalcava. “O sea, la teoría está tan estúp1da. Te voy a hacer dos teorías así, dos teorías científicas: O Adrián me cobró 100 mil por la entrevista, o Michelle Rubalcava se está haciendo chaquetas mentales”.

Franco aseguró que la razón por la que Adrián Marcelo aceptó la entrevista fue porque considera que ‘La taquilla’ es “el mejor programa que hay en México”. Además, defendió su trabajo ante las críticas que surgieron en redes sociales, donde algunos usuarios expresaron su decepción por la entrevista, argumentando que René Franco no dejó hablar lo suficiente a Adrián Marcelo.

“Yo no le pedí que pusiera un tweet ni que dijera nada”, comentó. “Lo que estoy entendiendo es que él decidió darle la entrevista al mejor programa de México, y eso, sí, j0de a todos los demás. Pero yo, ¿qué culpa tengo de hacer bien mi trabajo?”, indicó.

En otra plática reciente con Elisa Beristain y Javier Ceriani en ‘Chisme no like’, René se defendió de las críticas por su polémica entrevista y dijo: “No quería que Adrián Marcelo me atrapara en su juego de dobles cosas, entonces, uno, cuando me dice: ‘Yo solo quería juntar a la familia mexicana los domingos’. Le dije: ‘No digas mama..’, porque realmente ese es su juego”.

De esta manera el periodista asegura que, a pesar de las críticas y los rumores, su enfoque sigue siendo hacer su trabajo lo mejor posible, sin preocuparse por las opiniones de los demás.

