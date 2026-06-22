Rey Grupero presencia polémica situación; capta terrible EXPLOSIÓN en premios Micrófono de oro: VIDEO

Un estrepitoso incidente provocó terror en Rey Grupero cuando asistía a un evento de espectáculo. Una conmemoración que debía enmarcar a los mejores actores, actrices, productores, comediantes, vedettes del espectáculo y ¡más! tuvo una tragicomedia que elevó la ansiedad, el temor, la angustia y la desesperación. ¿Qué pasó? Te contamos.

Cabe recordar que los premios ‘Micrófono de oro’ son una condecoración que otorga la Asociación Nacional de Locutores de México para celebrar a grandes referentes de la farándula y el espectáculo. Cada año, dicho evento rinde homenaje y reciben a nuevos integrantes del medio.

Rey grupero captó terrible incidente en plenos premios.

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¿Qué captó Rey Grupero en los ‘Micrófono de oro 2026'?

Un video del comediante Rey Grupero, quien reveló que sufrió abuso cuando era menor, se hizo viral el pasado fin de semana. Los asistentes de este gran evento se vieron envueltos por una amenaza desconocida. El famoso reveló que en pleno evento sucedió un terrible incidente. ¡Un corto circuito!

Alfombra roja del ‘micrófono de oro 2026' / Redes sociales

¿Qué pasó, wey?, Vámonos porque va a explotar esto. ¡Ya explotó! Rey Grupero

Después de irse, Rey Grupero remató:

Yo venía por un premio y me dieron un susto. Lo mejor de la noche Rey Grupero después de huir de un grave accidente en premios ‘Micrófono de oro’

En el video que Rey Grupero viralizó se puede ver cómo él y otros asistentes salen desconcertados de un salón de fiestas para después, escuchar ruidos y explosiones que en un principio no reconocían de dónde provenían.

Rey Grupero compartió su experiencia durante el corto circuito en los Premios ‘El Micrófono de Oro’ celebrado en el Salón Villa Flamingos. #DPMAlMomento pic.twitter.com/oIXh90xZcY — De Primera Mano (@deprimeramano) June 20, 2026

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¿Hubo heridos tras el incidente en plenos premios ‘Micrófono de oro’?

Aquella noche del sábado mientras los actores, actrices, músicos, comediantes periodistas y productores de México celebraban un año más de trabajo, un ruido desconcertó a algunas personas y creyeron que era o un temblor o un atentado.

Los asistentes vieron horrorizados una escena que ponía sus vidas en riesgo en pleno evento. Incluso, algunos famosos como Raquel Bigorra, La factoría, el mismo Rey Grupero o Lucila Mariscal evacuaron el salón de fiestas porque el transformador de luz que terminó explotando e incendiándose.

El director artístico declaró a la prensa que la policía y los bomberos llegaron para contener y resolver la situación. Después de una hora y media en la calle, todo regresó a la normalidad y actrices como pudieron continuar con el evento. Y es que, dicho incidente sucedió cuando la misma actriz Lucila Mariscal daba un discurso por su trayectoria de más de 50 años en películas.

En otros videos de redes sociales se muestra cómo asistentes relataron su incidente: “Estábamos dentro, escuchamos el ruido, creímos que era un temblor y salimos corriendo. En la calle, los chispazos, ya incendiándose un árbol”.

Al momento, las autoridades no dieron detalles sobre si existen afectados por dicha situación. No obstante, el momento se volvió viral en redes sociales.