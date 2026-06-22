Rey Grupero rompió el llanto y reveló el abuso que sufrió en su infancia; hace confesión: “Batman nunca llegó”

La imagen irreverente y bromista que durante años ha caracterizado a Rey Grupero quedó completamente de lado durante una entrevista en la que abrió su corazón para hablar de uno de los episodios más dolorosos de su vida. El influencer y creador de contenido sorprendió al público al compartir detalles del abuso que sufrió cuando era niño, una experiencia que aseguró tardó muchos años en comprender y procesar.

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Rey Grupero / Redes sociales

¿Rey Grupero confesó abuso sexual en su infancia?

La confesión de Rey Grupero sobre el abuso sexual que vivió cuando era niño provocó una fuerte reacción entre quienes presenciaron la entrevista. El influencer explicó que durante mucho tiempo no entendió realmente lo que había ocurrido y que fue hasta años después cuando logró identificar que aquella experiencia había sido incorrecta.

Según relató, cuando era menor no tenía las herramientas emocionales ni la madurez suficiente para comprender la gravedad de la situación. Por ello, durante mucho tiempo interpretó lo sucedido de una manera distinta.

“Lo asimilé más adelante porque yo lo veía como algo que era padre, bonito” Rey Grupero

El creador de contenido profundizó aún más en el tema al explicar que, aunque algunas sensaciones podían parecer confusas en aquel momento, eso no significaba que la situación fuera correcta.

Rey Grupero “Como niño te pueden llegar a estimular, pero eso no quiere decir que te guste, o eso no quiere decir que esté bien”

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Rey Grupero reveló en entrevista que sufrió abuso en su infancia. / YT

¿Por qué Rey Grupero no denunciará a su agresor?

Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando Rey Grupero habló sobre la posibilidad de tomar acciones legales contra quien lo agredió.

Lejos de buscar justicia por la vía legal, el influencer aseguró que ha llegado a reencontrarse con esa persona y que su postura es completamente distinta a la que muchos esperaban.

“Yo lo he encontrado y la verdad es que la vida lo ha pateado. Y con eso, feliz de la vida” Rey Grupero

Esta declaración generó múltiples reacciones, ya que deja ver que ha optado por un proceso personal de sanación, más enfocado en cerrar el ciclo emocional que en llevarlo a tribunales.

El testimonio también dejó claro que durante mucho tiempo convivió con emociones contradictorias, algo que describió como “partes oscuras”:

“Tenía esas partes oscuras donde dices: ‘Esto no está bien’”. Rey Grupero

Rey Grupero tuvo secuelas tras el abuso que sufrió. / IG

¿Pudo Rey Grupero confiar en alguien para contar el abuso que vivió en su infancia?

Uno de los momentos más emotivos de toda la conversación llegó cuando Rey Grupero recordó cómo enfrentaba el miedo durante su niñez.

El influencer reveló que era un gran admirador de Batman y que, en medio de la angustia que vivía, imaginaba que el famoso superhéroe aparecería para rescatarlo.

Con la inocencia propia de un niño, incluso llegó a utilizar al personaje como una especie de defensa imaginaria frente a quien le hacía daño.

“Yo decía: ‘Va a venir Batman y te va a atacar’” Rey Grupero

Sin embargo, al hablar sobre aquellos años, reconoció una dolorosa realidad que terminó convirtiéndose en una de las frases más impactantes de toda la entrevista.

“Batman nunca llegó”, dijo mientras intentaba contener las lágrimas.

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Rey Grupero se rompió frente a las cámaras al revelar el abusó que sufrió.

¿Cómo logró sanar Rey Grupero y cómo cuida a su hijo tras el abuso que sufrió?

A pesar del duro pasado, Rey Grupero aseguró que ha encontrado en su familia una herramienta clave para sanar, especialmente en su rol como padre. El influencer habló conmovido sobre su hijo, fruto de su relación con Nanda Rocha, y cómo su llegada transformó su forma de ver la vida.

“Yo sí puedo ser el Batman de mi hijo” Rey Grupero

Además, confesó que durante mucho tiempo pensó que nunca sería papá, por lo que la experiencia ha sido profundamente significativa para él. “Me llega un niño que es amor, que me levanta temprano, que lo llevo a la escuela”, dijo.

Pero una de las frases más fuertes llegó al explicar su compromiso con protegerlo:

“No me lo imagino en un cuarto con la piel embarrada”. Rey Grupero

Así fue como lo reveló Rey Grupero: