Rey Grupero se defiende de las críticas por su tono de piel y afirma ser orgullosamente “indio”

Los internautas dejaron en claro que las críticas hacia Rey Grupero se deben a su actitud con los demás.

En medio de la polémica entre Rey Grupero y Arturo Carmona por Aylín Mujica, el creador de contenido le pone un alto a las críticas sobre su color de piel y asegura estar sumamente orgulloso de sus raíces.

Mediante historias de Instagram, el exparticipante de La Casa de los Famosos 3 lamentó que sus detractores le tuvieran “coraje” y lo insultaran solo por conquistar a mujeres guapas, pese a su tono de piel.

“Y otra cosa ¿Cuál es el pinch* coraje que las morras les guste el Rey Azteca? Con mis rasgos autóctonos. Me dicen naco, me dicen indio, como si a mí me doliera”, expresó.

Bajo este panorama, sostuvo que ser “indio” era lo que mejor le salía, pues es algo de lo que está sumamente orgulloso y hasta se autodenominó el “Azteca de Oro”.

Rey Grupero aseguró que no le importa que le digan “indio”, pues se siente orgulloso de sus raíces. / Instagram: @lamesacaliente

Te recomendamos: Arturo Carmona lanza advertencia a Rey Grupero, tras encontronazo en redes por Aylín Mujica

“Ser indio es lo que mejor me sale. Son mis raíces, es mi cultura, soy el Azteca de Oro, no puedo negar. La neta, lo llevo en la sangre. Soy un indio y estoy orgulloso, así como todas las personas están orgullosas de su raza, yo estoy orgulloso de la mía”, apuntó.

Para concluir, afirmó que está muy feliz de ser mexicano y “advirtió” que se seguirá “ligando” a mujeres bonitas, nada más para hacer enojar a todos aquellos que lo critican.

“Soy 100% mexicano, me encanta ser mexicano y ¿saben qué? Me voy a seguir ligando morritas bien guapas, nada más para que les pique el cul*”, finalizar

Rey Grupero vuelve a mandar contundente mensaje a sus detractores

Poco después de su mensaje, Rey Grupero volvió a arremeter contra quienes lo critican y los tachó de envidiosos, a la par que dejó en claro que sus ataques no lo afectan.

“Andamos bien, aunque les duela, aquí andamos al 100. Los envidiosos no dan de comer y también me la pel*n”, expresó a modo de canción, para luego compartir una edición de una fotografía de él con un penacho.

Rey Grupero compartió un edit de una foto suya con un famoso penacho. / Instagram: @reygruperomx

Criticas a Rey Grupero por decir que era un “indio orgulloso”

Como era de esperarse, el nuevo mensaje de Rey Grupero no pasó desapercibido y los internautas aclararon que no lo criticaban por su tono de piel, sino por forma de comportarse y expresarse de los demás.

“El problema no es lo que muestra por fuera, sino lo que saca por dentro”, “No se trata de la raza, se trata de la educación”, “Tu mala educación no tiene nada que ver de dónde vienes”, “El problema son los modales”, “Solo hiciste quedar mal a Aylín Mujica”, señalaron algunos comentarios.

Los internautas recalcaron que las críticas a Rey Grupero se deben por su forma de actuar con los demás. / Instagram: @reygruperomx

Te puede interesar: Mane vs. Rey Grupero; filtran video que probaría que su pleito es ¡puro show por rating!