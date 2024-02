Ricardo Casares despertó tras infarto; se encuentra en observación en una unidad de estudios coronarios

Ricardo Casares encendió las alarmas luego de que se confirmó que sufrió un infarto la mañana del pasado lunes 26 de febrero. Al parecer el conductor se comenzó a sentir mal y raro previo a entrar al aire del matutino Venga la alegría.

Más tarde, los compañeros de foro del presentador dieron a conocer que actuaron de manera inmediata y pudieron acudir a urgencias para que Ricardo fuera atendido inmediatamente. Según los primeros reportes, Casares tuvo que ser sometido a un cateterismo para tapar la arteria tapada que le provocó el infarto.

¿Cómo se encuentra Ricardo Casares?

De acuerdo con información de algunos conductores de Venga la alegría, Ricardo ha evolucionado muy bien, por lo que se encuentra fuera de peligro. ¡Muy pronto podrá regresar al programa!

“Las últimas noticias, esta mañana, es que evoluciona muy bien, palabras de su médico, evoluciona muy bien, así que estamos muy contentos. Queremos dedicarle este programa, compartirlo con ustedes. Gracias por todos los mensajes de cariño hacia Ricky y pronto lo tendremos aquí de regreso” Pato Borghetti

¿Ricardo Casares despertó

Luego de que transcendió más información, una colaboradora de TV Azteca dio a conocer que el panorama de Ricardo es más que alentador, incluso, el conductor ya despertó y tuvo la oportunidad de platicar un poco con su familia

También compartió que Casares estará en una unidad de estudios coronarios las primeras 48 horas. No obstante, se espera que sigua evolucionado de manera positiva, por lo pronto seguirá hospitalizado, ya que seguirá en observación.

Al momento, el conductor de Venga la alegría no se ha pronunciado en sus redes sociales. No obstante, se espera que no solo regrese al programa de TV Azteca, sino que pueda dar a conocer su vivencia a todos sus seguidores.