Ricardo Peralta lanza fuerte reclamo a Briggitte por besar a Sian: “Mi viejo” ¿Hubo pleito?

¡La fiesta vikinga en La casa de los famosos México del pasado viernes 30 de agosto fue todo, menos aburrida! Lo que empezó como una noche de disfraces y risas, terminó en un auténtico drama digno de una serie de televisión.

Te puede interesar: ‘Despierta américa’ está de luto; despiden en vivo a querido integrante

Briggitte Bozzo y Sian Chiong protagonizan picante momento

La química entre Briggitte Bozzo y Sian Chong dio el siguiente paso y en la noche de fiesta finalmente ¡se besaron! Pese a que en ningún momento se pudo ver esta muestra de afecto, los demás habitantes confirmaron que esté hecho si sucedió.

La reacción de Ricardo no se hizo esperar, pues el influencer presenció el polémico momento y expresó su decepción hacia Sian, a quien había apoyado incondicionalmente hasta ese momento y dejó claro: “Se acabó… Dejo de jugar por Sian”

Ricardo Peralta llora / Captura de pantalla Canal 5

Mira: ‘Venga la alegría’ anuncia nueva conductora ¿sale alguno de los conductores del matutino?

Ricardo Peralta le reclama a Briggitte Bozzo por besar a Sian Chiong

Al siguiente día de la fiesta, parece ser que los ánimos se calmaron, ya que Ricardo admitió que su molestia fue por “celos” hacia Briggitte y Sian. Recordemos que, en diversas ocasiones, el influencer ha manifestado su total interés por el cubano, pero nunca han establecido que existe una relación más que de amistad entre ellos.

Eso no es todo, en la gala de eliminación del pasado domingo 1 de septiembre, finalmente se dieron a conocer las imágenes de cómo se dio este romántico momento entre Briggitte y Sian. ¡Sin duda todos quedaron boquiabiertos!

Tras confirmar que fue un picante mimo, Ricardo Peralta no dudó en encarar a Bozzo en el posicionamiento de la noche. ¡Le reclamó lo sucedido con Sian!

En medio del tenso momento, Peralta optó por posicionarse detrás de Briggitte, nominada de esa semana, aunque en un principio comentó que sus razones de querer que se vaya eran porque no quería que ninguno de su equipo saliera, al final le reclamó, en broma, que se besó a su “viejo”.

“La verdad es que estoy aquí y quiero que te vayas de ‘La casa de los famosos México’ porque no quiero que se vaya Gomita, no quiero que se vaya Adrián Marcelo y porque… ¡El viernes te besaste a mi viejo! La verdad es que no tengo razones para estar frente a ti”. Ricardo Peralta

No te pierdas: LCDLFMX: Madre de Briggitte estalla al ver a Adrián Marcelo hacer grosería a la comida de su hija

¿Sian y Ricardo se gustan?

Tras estas palabras, Sian le dejó claro a Ricardo sus sentimientos. ¡Aseguró que no siente más que cariño por él!

Por esta razón, el influencer decidió tomar distancia del cubano. Aunque, Sian le puntualizó que nunca lo utilizó como estrategia para permanecer en el reality.

X

“En gran parte siento que el error mayor que cometí, traté de esquivar la situación, cuando lo que tuve que haber hecho fue simplemente haber dicho ‘no’, pero no supe y eso me llevó a cometer la estupidez que cometí (...) En ningún momento es por estrategia, o sea, yo soy así contigo, porque me gusta ser así contigo, porque amo ver tu cara de felicidad cuando te doy un abrazo. Perdóname si yo te confundí, si te hice sentir algo más, te pido una disculpa enorme”, dijo Sian.

Al momento, Briggitte Bozzo no ha mencionado nada respecto al reclamo que le hizo Ricardo en el posicionamiento.

Así le reclamó Ricardo a Briggitte: