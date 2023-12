Roberto Mitzuko nos confesó cuál es el secreto para verse y sentirse mejor que nunca

El bailarín y coreógrafo Roberto Gutiérrez, mejor conocido como Roberto Mitzuko (por el nombre de su esposa), fue miembro del jurado de la emisión más reciente de Las estrellas bailan en Hoy, una de las secciones con más rating del programa.

Él junto con su esposa, Mitzuko, fue pionero en la televisión mexicana. Lo maravilloso es que continúa trabajando y con excelente salud. Aquí nos platica sobre su estilo de vida, que le ha llevado a vivir en plenitud.

¿Qué opina de los concursos de baile en televisión?

“Este es el tipo de programas que une los hogares. Sabemos la respuesta a través de las llamadas, y es una cosa increíble cómo la gente opina, cómo habla, cómo nos apoya. Mi regreso a Hoy fue muy sorpresivo. Me habló la productora y me dijo: ‘Quiero que esté con nosotros’. Le dije: ‘Voy de prueba dos semanas, para ver si podía con todo el trabajo. No solo el de la televisión sino el de la casa. Entonces dije sí podemos y nos seguimos hasta el final”.

¿Por qué cree que a la gente le gusta tanto bailar y ver bailar?

“La gente no sabe qué es bailar, pero la gente sabe moverse. Cuando la gente nace con ese ritmo, es imposible pararlos”.

¿Cómo inicia el 2024?

“Lo voy a iniciar con mucho trabajo y mucha salud. Eso es lo importante. Tengo que terminar el curso que comencé en septiembre. El curso es de ballet. Es en nuestra escuela. Tuvimos que cerrar la escuela durante la pandemia y estamos luchando de nuevo para empezar. Va muy lento. La situación del país no está bien. Desgraciadamente, el baile es un lujo. La familia primero come antes de llevar a los hijos a bailar”.

¿Cómo está su esposa?

“Mi esposa se está recuperando de una caída. Se fracturó la cadera. Ya terminó las terapias. Le pusieron una prótesis de cadera, pero ya está de lo mejor”.

¿Y qué tal la relación con su hijo? Vemos que lo está acompañando

“Mi hijo es el motivo de nuestra vida, mis nietos. La familia es lo más importante”.

¿Señor podemos saber cuántos años tiene?

“Los artistas no tenemos edad. Tenemos talento o no lo tenemos, pero te lo voy a confesar: Voy a cumplir 90 años el 26 de febrero. Hay que darle gracias a Dios. Yo quiero llegar hasta los años que Dios me proteja.”

¿Cómo se mantiene con salud?

“En mi vida he tomado una gota de alcohol. En mi vida he fumado. Ya con esas dos cosas tienes un bono más de vida. Cuando no te destruyes interiormente, es lo más importante. Pero sí, como de todo, hago ejercicio todos los días. El movimiento es vida. El seguro de vida más grande que puede tener una persona es: que baile”.

