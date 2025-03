Roberto Runas hace impactantes revelaciones sobre los famosos que ya partieron ¡Escándalo en la farándula!

En redes sociales el vidente Roberto Runas tiene una gran popularidad. Ya cuenta con casi 2 millones de seguidores en TikTok y casi 1 millón en Instagram. Asegura que nació con el tercer ojo abierto (cuando uno puede ver el mundo energético y hacer predicciones).

Consultó con las runas, símbolos nórdicos que a lo largo de los siglos se han utilizado para predecir eventos o hacer magia o brujería, y esto nos dijo sobre los temas más polémicos de la farándula mexicana.

Te puede interesar: La magia de las runas, conoce su historia

¿Qué predicciones tiene Roberto Runas para los famosos?

Daniel Bisogno: Revelan la verdad detrás de su muerte ¡No fue Raquel Bigorra, sino un hombre obsesionado!

Sobre la lamentable muerte del conductor, de quien tanto se rumoreó que Raquel Bigorra le había hecho un trabajo de brujería, vio que ella no fue: “Es una situación hecha con santería o algún tipo de cosa muy complicada. Se le hizo primero para cerrarle los caminos. Fue al menos hace 7 años, por parte de un hombre. No un amorío. Fue alguien que estaba obsesionado con él, pero como no le dio entrada, esta persona respondió con esto”.

Daniel Bisogno está delicado / Redes sociales

Mira: Mhoni Vidente lanzó una predicción escalofriante sobre Sergio Adrade; ¿vio su muerte?

Julián Figueroa: Su espíritu sigue presente y revelan que no se ha ido por un tema pendiente

En cuanto al fallecido hijo de Maribel Guardia, reveló: “El espíritu de Julián no se ha ido, porque siente que tiene un tema pendiente. De hecho, he tenido contacto con personas que fueron muy cercanas a él y me dicen que, efectivamente, lo han visto. No se va a ir hasta que todo esté bien por el lado de Imelda y su hijo”.

Maribel Guardia y Julián Figueroa abrazados / Facebook: Maribel Guardia

Te pude interesar: Vidente le revela oscuro futuro a Yolanda Andrade; la conductora se queda sin palabras

Alicia Villarreal y Cruz Martínez: Revelan infidelidades y posible cárcel para el cantante

Respecto al conflicto que tienen los cantantes, dijo: “Él ya ha sido infiel desde hace tiempo. Es una persona egocéntrica a quien solo le importan sus intereses. La justicia se va a poner completamente del lado de Alicia. No importa lo que haga Cruz. No habrá forma de ganarle. Lo más probable es que pise la cárcel, aunque tiene un as bajo la manga que guarda para esa situación”.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y/ digital de tu revista TVNotas. ¡No te lo pierdas! También nos pueden encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.