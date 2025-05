¿Cruz Martínez se queda sin abogada? Aclara el papel de Camille Vasquez en su caso contra Alicia Villarreal

La batalla legal entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez sigue dando mucho de qué hablar. Hace algunas semanas, ambos se reencontraron en el Palacio de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nuevo León por la denuncia que ella interpuso en contra de su aún esposo, a quien acusa de haberla agredido físicamente.

Se tenía programada una audiencia para el 24 de abril. No obstante, esta tuvo que ser pospuesta debido a que el productor musical cambió de abogada a último momento.

Y es que Cruz Martínez sorprendió a todos al presentar a Camille Vasquez, defensora que ayudó a Johnny Depp a ganar su caso contra su expareja, Amber Heard, como su nueva representante legal.

La participación de Vasquez ha generado mucha especulación, pues se rumorea que la licenciada en Derecho no puede litigar en México.

¿Por qué Camille Vasquez, abogada de Cruz Martínez, no podría litigar en México?

Se ha dicho que, presuntamente, Vasquez no pude litigar en tierras aztecas debido a que no cuenta con una licencia para hacerlo.

De igual forma, el reportero Ángel Medellín informó en su momento que la propia abogada habría reconocido que no puede participar de manera activa en el caso de Martínez y el equipo legal en Monterrey serán los encargados de defenderlo.

También habría aclarado que fungirá como asesora, es decir, aconsejará a los representantes del productor para que puedan ganar el proceso legal.

En declaraciones con la prensa, Camille dijo creer en la inocencia de Cruz y considera que la denuncia de Alicia Villareal es una injusticia: “Desafortunadamente, su esposa está obligándolo a decir la verdad sobre su relación y su familia. El señor Martínez es inocente, y buscaremos ir a la corte el próximo mes de mayo”, puntualizó.

¿Qué dijo Cruz Martínez sobre la participación de Camille Vasquez en la demanda de Alicia Villarreal?

Durante un reciente encuentro con los medios, Cruz Martínez reiteró estar tranquilo y confiado en que podrá ganar la demanda que Alicia Villarreal interpuso en su contra: “No hay mucho que se pueda decir, más que uno sigue trabajando, ¿no? Estoy tranquilo”, resaltó.

Sobre el rol de Camille Vasquez en el caso, sostuvo:

Cruz Martínez “Eso es algo de sentido común. Si no pudieran litigar, ¿cómo es que se modificó la audiencia? Obviamente, hay alguien con cédula. Ella lo dijo, incluso cuando estuvo aquí en Monterrey, que tenía abogados locales. ¿Eso qué significa?”

Al preguntarle acerca del proceso legal, afirmó no contar con información detallada y solo sigue las indicaciones de su defensa: “La verdad, no tengo ni la menor idea. A mí nomás me dicen dónde tengo que estar, y ahí yo me presento”, dijo.

Cabe destacar que, hasta el momento, Camille Vasquez no se ha pronunciado ante las especulaciones. De igual forma, el equipo de Cruz Martínez tampoco ha dado declaraciones o emitido algún tipo de comunicado.

¿Quién es Camille Vasquez?

Camille Vaquez es una abogada que nació el 6 de julio de 1984 en San Francisco, California. Tiene raíces colombianas y cubanas.

Se especializa en casos de difamación. Ganó notoriedad al defender a Johnny Depp en la demanda que su expareja, Amber Heard, interpuso en su contra por intentar desprestigiarla tras exponer el presunto abuso que vivió durante su relación. Cabe destacar que Camile logró que su defendido ganara el caso.

¿Qué ha pasado en el caso legal de Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

16 de febrero: Diversos medios filtraron que Cruz Martínez, supuestamente, habría agredido a Alicia Villarreal durante una fuerte discusión en su residencia en Monterrey. La famosa habría ido al hospital tras el altercado.

19 de febrero : Alicia Villarreal acude a las autoridades para ratificar su denuncia contra Cruz Martínez. En su momento, se reportó que el productor musical enfrenta tres cargos: tentativa de homicidio, robo y violencia familiar.

: Alicia Villarreal acude a las autoridades para ratificar su denuncia contra Cruz Martínez. En su momento, se reportó que el productor musical enfrenta tres cargos: tentativa de homicidio, robo y violencia familiar. 24 de abril: Alicia Villarreal y Cruz Martínez se encuentran en tribunales. Debido a que él presentó a Camille Vasquez como su nueva abogada, la audiencia tuvo que ser pospuesta. Se prevé que será reprogramada para este mes.

