Vidente le revela oscuro futuro a Yolanda Andrade; la conductora se queda sin palabras

Yolanda Andrade no ha pasado por un buen momento de salud en los últimos meses. La conductora de 52 años de edad sufrió un aneurisma cerebral y aunque seguía en recuperación, se reintegró al programa ‘Montse & Joe’ para trabajar.

Ahí, Yolanda ha podido saber algunas versiones espirituales sobre lo que le podría estar sucediendo y por qué su salud se vio afectada de un momento para otro.

Incluso, le llegaron a decir que le habían hecho un trabajo de magia negra que la tenía en ese estado y hasta ha llegado a pensar en aceptar una curación espiritual recomendada por Jaime Maussan.

Yolanda Andrade ha tenido problemas de salud / Foto: Marilé Andrade

Esta vez, una vidente le hizo unas predicciones impactantes que hasta a ella la dejaron muy sorprendida.

‘La güera de las estrellas’ le hizo una lectura del tarot y le dijo: “Pasaste por una situación muy dura. Aquí está el rayo, la catástrofe. Ahora estás encontrando una nueva Yolanda, una nueva yo, pero no puedes comprender porqué”.

La vidente agregó: “Puedes ser una persona directa y honesta, y las personas no aceptan la realidad y eso es lo que te detiene… No importa lo que lo demás digan o no digan. Tú sabes cuál es tu historia”. De este modo, Yolanda tendría que enfrentarse a reconocer su historia con todo y las heridas emocionales que esto trae, para por fin liberarse de ellas.

“Sabes tú lo que pasaste. Sabes tú cómo fue y sabes tú en qué momento te vas a liberar, porque uno es su propio sanador”, le reveló.

¿Yolanda Andrade sacará más secretos a la luz?

Hace unos años, la conductora se liberó cuando dijo que había tenido una relación con Verónica Castro, siendo este tema uno de los más polémicos en el mundo del espectáculo de nuestro país, pues Vero lo ha negado.

La vidente en su predicción mencionó que Yolanda podrá sanar una vez que se libere de todos los secretos que guarda y así poder seguir con su vida.

La conductora entonces se quedó sin palabras ante lo dicho por la vidente y se dejó ver también muy pensativa ante ello.

