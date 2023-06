Rulo Sker se pronuncia ante despido de Telehit por agresión a Elaine Haro

El conductor Rulo Sker manifestó que se está asesorando para que Elaine Haro no use sus canciones.

Luego de haber sido despedido de su programa en Telehit por agredir a Elaine Haro durante un evento de Bandamax, Rulo Sker da la cara y aclara que su actitud se debió a que, previo a lo sucedido, lo habían agredido.

A través de Instagram, el presentador lamentó los insultos que ha recibido muchos insultos a raíz de lo sucedido, incluida la cancelación de su programa, los cuales consideró sumamente injustos, pues afirmó que su única intención siempre fue ayudar a jóvenes talentos como la cantante.

“Todo lo que se ha dicho sobre mí ha sido muy negativo, me han insultado en mil colores, hasta me han dicho que me regrese a mi país. Se ha cancelado mi programa que, con tanto amor, yo he creado, le di la oportunidad a muchísimos talentos de tener un espacio en televisión”, indicó

Bajo este panorama, explicó que su comportamiento durante la presentación de Elaine Haro se debió a que, previamente, ya había dado la indicación de que no usara sus canciones, lo que provocó una agresión en su contra.

Rulo Sker asegura que, previo a la presentación de Elaine Haro, lo agredieron. / Instagram: @rulosker

“Yo le había advertido a toda la producción y a Elaine Haro que no podía tocar mis canciones y, justamente, antes de subir al escenario, un chico de producción me trató muy mal, no me dio mi lugar. También allí yo exploté” indicó.

Por otra parte, resaltó que ya se estaba asesorando para que la intérprete ya no pueda utilizar sus canciones y finalizó diciendo que continuará con su carrera como artista y mánager, sin importar las críticas en su contra.

“Voy a continuar con mi carrera, de mánager y de conductor de televisión. A todas las personas que me están apoyando, porque me conocen y saben quién soy, les agradezco”, concluyó.

¿Qué sucedió entre Elaine Haro y Rulo Sker?

Hace poco, Elaine Haro denunció públicamente a Rulo Sker por haberla agredido durante su presentación para un evento del Día de las Madres realizado por Bandamax: “Una persona lo interrumpió, se paró a interrumpirlo, esa persona es Rulo Sker. Me duele, me afecta”, externó en su momento.

Incluso, Yeri Mua, quien estaba presente en el evento, contó que el presentador había jalonado a la joven y hasta se había puesto agresivo con los presentes.

Poco después de eso, se filtró un video donde ve a Rulo Sker sumamente alterado y gritando que iba a demandar a todos por haber permitido que la intérprete usara sus canciones. Ante esto, otro presentador trata de cálmalo y retirarlo del escenario, sin éxito.

Elaine Haro compartió el momento en el que Rulo Sker interrumpe abruptamente su presentación. / TikTok: @elaineharomusic

Telehit despide a Rulo Sker

Luego del incidente, Telehit lanzó un comunicado donde anuncia el despido de Rulo Sker, pues su “conducta inapropiada” no iba de acuerdo con los valores de la empresa.

“Edgar Leandro Skerli, mejor conocido como Rulo Sker, queda separado de su trabajo como conductor de cualquiera de nuestras señales (Telehit y Telehit Música) y de la cancelación del show que él conducía llamado TU TALENTO MIS CONTACTOS de manera inmediata”, expresaron.

Este fue el comunicado que lanzó Telehit en sus redes sociales para dar a conocer que Rulo Sker fue despedido. / Twitter: @telehit

