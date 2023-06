Sale el Sol: Nacho Lozano se habría puesto sus moños para promocionar su noticiero en el programa

El pedido de Nacho Lozano habría destapado las sospechas de que Paulina Mercado es la “hipócrita” de Sale el Sol.

Como se sabe, Imagen Televisión está pasando por diversos cambios, lo que ha sido motivo para que diversos trapitos sucios salgan al sol, tal como es el caso de la exigencia de Nacho Lozano para promocionar su noticiero en Sale el Sol.

A través de su columna en un medio de circulación nacional, Alex Kaffie relató que el presentador pidió que nadie de los presentadores de Sale el Sol, con excepción de Paulina Mercado, lo entrevistara para hablar sobre su noticiero en el programa.

Al parecer, el famoso presentador no dio una razón en concreto de su petición, solamente habría llegado a exigirles a los productores del matutino que lo apoyaran en su solicitud.

“El viernes que Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano fue a Sale el Sol a promocionar su noticiario, ¡EXIGIÓ que ÚNICAMENTE Paulina Mercado!, ‘nadie más del matutino’ lo entrevistara”, escribió el periodista, de manera muy breve.

De acuerdo con Alex Kaffie, Nacho Lozano rechazó a todos los conductores de Sale el Sol, con excepción de Paulina Mercado. / Instagram: @saleelsoltv

Sin embargo, todo parece apuntar que no les afectó la solicitud de su colega, al menos no a Kaffie, pues después señaló: “no sé mis compañeros, pero yo ni codicio ni ansío ni anhelo entrevistarlo”, incluso, afirmó que su deseo es entrevistar a Ciro Gómez Leyva.

Cabe destacar que sí se le cumplió al conductor, pues solo la actual novia de Juan Soler lo entrevistó para hablar de su regreso al programa De Pisa y Corre, el pasado 8 de mayo.

Aunque Lozano ya había sido conductor del noticiero, hace un tiempo decidió ausentarse y su retorno causó gran emoción en los televidentes.

En la emisión del pasado viernes 5 de mayo se pudo ver que Paulina Mercado fue la única que entrevistó a Nacho Lozano. / YouTube: Imagen Televisión

¿Paulina Mercado es la hipócrita en Sale el Sol?

Recordemos que, hace poco, el mismo Alex Kaffie expuso que una conductora de Sale el Sol excluía a sus colegas de sección Pájaros en el Alambre, pese a que, frente a las cámaras, siempre muestra una actitud de compañerismo.

“Habla mucho del compañerismo, sin embargo, la conductora de Sale el Sol nunca incluye en sus reuniones a los Pájaros en el Alambre”, escribió en su columna.

Pese a que en ese entonces no dijo nombres, ahora se sospecha de Paulina Mercado por no abogar frente a la exigencia de Nacho Lozano y entrevistarlo sola.

Paulina Mercado y la polémica de Juan Soler

No es la primera vez que Paulina Mercado está involucrada en algún tipo de polémica con relación a sus compañeros de Sale el Sol, pues se vio embarrada en el asunto del controversial comentario de su pareja sobre las piernas de Mónica Noguera.

En aquel entonces, muchos criticaron a Mercado por no “defender” a Noguera, por lo que la propia conductora dejó en claro que no se metería en el asunto y señaló que siempre estará del lado de Soler.

“Yo no tengo que dar explicaciones de lo que es Juan porque sé con la persona con la que estoy. Yo no conozco a nadie más correcto, especial, atento como lo es Juan. Por eso estoy enamorada de él, por el respeto que le tiene a toda la gente. Para mí, no es tema”, externó.

En su momento, Paulina Mercado dejó ver su apoyo a Juan Soler, luego de la polémica con Mónica Noguera. / Facebook: Paulina Mercado

