Samadhi Zendejas agradece el apoyo recibido tras polémica con Horacio Pancheri por llamarla “fea”

El pasado 19 de octubre, Samadhi Zendejas dio mucho de qué hablar al exhibir el insulto que había recibido por parte de Horacio Pancheri. A través de redes sociales, la actriz compartió que el actor argentino le envió un mensaje donde la llamaba “fea”.

Si bien Pancheri ofreció una disculpa poco después y aseguró que habían hackeado su cuenta de Instagram, muchos internautas, incluido el propio hermano de Samadhi y la cantante Danna Paola, afirmaron que sus palabras solo eran una “excusa” para no responsabilizarse de sus acciones.

A una semana del incidente, Zendejas habla de esta situación y agradece el apoyo que ha recibido de sus fanáticos, así como de varías colegas en el mundo artístico.

“Yo creo que lo que tenía que decir ya lo dije. Algo que siempre tenemos que apoyar es lo que ustedes me están haciendo sentir ahorita. Sentirme hermosa, agradecida con todos ustedes. Creo que, esa red de apoyo entre mujeres, la hubo”, expresó en un encuentro con la prensa.

Asimismo, dejó entrever que no le afectó la “opinión” de Héctor: “(Estoy) muy feliz. Me siento en uno de los momentos más bonitos de mi vida. Realizándome, haciendo proyectos. Estoy súper feliz”, indicó.

Para finalizar, mencionó que no necesita una disculpa de Pancheri y aclaró que su único objetivo al compartir su historia fue motivar a las mujeres a no quedarse calladas ante los comentarios negativos de otras personas.

“Creo que las mujeres deberíamos hacer una red de apoyo y decir basta a las cosas que no nos suman. A mí, las cosas que no me suman, las voy a decir. Voy a hacer esto siempre, hacer partícipe a todas mis seguidoras. No, ya de ese tema (no quiero hablar)”, concluyó.

Hasta el momento, Horacio Pancheri no se ha manifestado ante esta polémica. Cabe destacar que, tras dar su disculpa, el actor se ha mantenido alejado de las redes sociales.

A Samadhi Zendejas no le interesan las disculpas de Horacio Pancheri / Redes sociales

Horacio Pancheri habría bloqueado a Adriano Zendejas

Aunque Horacio Pancheri aseguró en su momento que su cuenta de Instagram había sido hackeada, Adriano Zendejas, hermano de Samadhi, reveló que el actor lo bloqueó de su perfil.

“Me bloqueó un hacker jajaja”, compartió Adriano en redes sociales. Recordemos que el actor siempre se mantuvo en defensa de su hermana y ha usado sus diversas plataformas para enviar algunos ataques en contra del argentino.

Adriano Zendejas denunció que Horacio Pancheri lo bloqueó aunque supuestamente lo habían hackeado / Instagram

