Selena Gomez: ¿quién es su padre, el mexicano que le enseñó su amor por sus raíces?

Selena Gómez ha estado envuelta en el escándalo por su participación en ‘Emilia Pérez’. La actriz ha enfrentado críticas por su pronunciación del español en dicho filme, en el cual interpreta a ‘Jessi del Monte’, la esposa del ‘Manitas’.

Pese a sus raíces mexicanas, su dominio del idioma ha sido cuestionado. No obstante, Selena explicó que comenzó su carrera a los 7 años en producciones en inglés, lo que contribuyó a que perdiera fluidez en español. Incluso, ha reconocido que esta situación es común entre muchos mexicoamericanos.

Selena Gomez / Redes sociales

Selena Gomez rompe en llanto por las deportaciones en Estados Unidos

Eso no es todo, hace unas semanas, Selena Gomez compartió un video llorando en su cuenta de Instagram en el que expresó su profunda tristeza y frustración por las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

“Solo quería decir que lo siento mucho, están atacando a toda mi gente, a los niños. No lo comprendo. Lo siento mucho, ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer”, dijo.

Lo anterior dejó ver que Gomez siempre ha tenido un gran amor hacia los mexicanos, principalmente por sus raíces de tierras aztecas. Recordemos que su papá es de México. Por esta razón, en TVNotas te contamos más sobre el progenitor de la intérprete de ‘Magic’.

¿Quién es Rick Gomez, el mexicano papá de Selena Gomez?

Aunque Selena Gomez y su padre no siempre han estado muy cercanos, la actriz ha mencionado en entrevistas que mantiene una relación cordial con él. Incluso, gracias a su progenitor ha aprendido a valorar sus raíces mexicanas. Se trata de Ricardo Joel Gómez.

Ricardo Joel ‘Rick’ Gomez, nacido el 6 de marzo de 1975 en Monterrey, Nuevo León, México, es el padre de la cantante y actriz Selena Gomez. Sus padres, Mary y Ricardo, eran originarios de Jalisco. Cuando Rick era aún un niño, su familia emigró a Estados Unidos, se estableció en Texas.

En 1992, Rick se casó con Mandy Teefey, y ese mismo año, en 22 de julio, nació su hija Selena. La pareja se divorció cuando la actriz tenía cinco años. Posteriormente, en 2012, Rick contrajo matrimonio con Sara Gómez, con quien tuvo a la media hermana de la también cantante.

Aunque, inicialmente, Rick prefirió mantenerse alejado del ojo público, en años recientes ha compartido momentos familiares en su cuenta de Instagram. Incluso, mostró una relación más cercana con Selena y sus seres queridos.

¿Qué ha dicho Selena Gomez de la relación con su padre, Rick Gomez?

Selena Gomez ha expresado en diversas ocasiones su orgullo por sus raíces mexicanas, lo que ha atribuido a su padre y abuelos paternos. Incluso, ha mencionado que, aunque no domina el español, siente un profundo vínculo con su herencia mexicana. Sin embargo, ha reconocido que no vivió ni pasó mucho tiempo con su papá, porque realmente durante su infancia estuvo muy cercana de su madre.

En una entrevista, Selena Gomez compartió una anécdota sobre cómo su padre estaba enamorado de Salma Hayek, lo que muestra la cercanía y confianza en su relación.