Sergio Mayer y Natalia Téllez: Así fue su polémico enfrentamiento en Netas divinas

Después de ver el momento al que se refería Mayer, la mayoría de los internautas lamentaron la actitud de Natalia Téllez durante la entrevista.

A principios de septiembre, Sergio Mayer compartió con sus seguidores que se había sentido “agredido” en su más reciente invitación al programa Netas divinas, especialmente por Natalia Téllez.

El exparticipante de La casa de los famosos México mencionó que tuvo un “mal sabor de boca” por “la vibra y forma” en la que lo habían entrevistado. Tras estas declaraciones, Natalia le ofreció una disculpa pública.

En ese momento, no se había emitido la polémica entrevista y solo se sabía que ambos se enfrascaron en un debate acalorado. Fue hasta hace unas horas cuando se transmitió el programa y se supo lo que pasó exactamente.

Durante dicho encuentro, el exintegrante de Garibaldi afirmó que siempre ha apoyado a las mujeres y hasta se autoproclamó feminista. Ante esto, Téllez lo contradijo y le recordó las polémicas que tuvo con algunas participantes en LCDLFM.

Te recomendamos: Sergio Mayer se sintió agredido en Netas divinas, en especial, por Natalia Téllez: “No estuvo padre”

Como respuesta, Sergio aseguró que varias concursantes solo quería usar su género para ser salvadas de las nominaciones: “Les dije: ‘A ver, no empiecen con ese rollo del feminismo porque no tiene nada que ver’. Aquí la gente va a calificar las personalidades. No tiene nada que ver el género”.

En medio del debate, también señaló que Sofía Rivera Torres no se quedó mucho tiempo en el concurso por no haberse “mantenido leal” con el team Infierno: “Aquí hubo un tema más de lealtades”

Sergio Mayer debatió con Natalia Téllez acerca del feminismo en LCDLFM / Instagram: @sergiomayerb

Sergio Mayer dice que el team Infierno fue una familia

Sergio Mayer comentó que, al inicio de LCDLFM, solo le tenía “respeto” al resto de sus compañeros del cuarto Infierno, pero que, al paso del tiempo, lograron volverse una gran familia y llegar casi intactos a la final.

“Yo ponía el pecho y ellos la coraza a través del público. Pero yo me la jugaba. Entonces, tienes el riesgo de salir. Se hizo una cofradía tan interesante de decir: ‘Órale, sálvenlo a él y yo voy para que él también se salve’. Fue un equipo. Fue una estrategia”. Sergio Mayer

Sergio Mayer aseguró que la gente salvó al team infierno por su lealtad / Twitter

Internautas reaccionan al encuentro

Como era de esperarse, la entrevista de Sergio Mayer se viralizó rápidamente y la mayoría de los internautas concordaron en que Natalia Téllez se portó muy “agresiva” con su invitado.

“Al final, Natalia no sabía cómo responder”, “Pésimas sus aportaciones”, “Pensé que Natalia era más inteligente”, “Natalia quiere que todo el mundo tenga su mismo entendimiento”, “Muy bien contestado, Sergio”, “Se nota que todas las conductoras estaban incómodas y a la defensiva”, se podía leer en algunos comentarios.

Estos son algunos comentarios de los internautas acerca de la actitud de Natalia Téllez / YouTube: Unicable

Te podría interesar: Sergio Mayer revela que Televisa está planeando un programa con el Team Infierno