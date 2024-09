Sian Chiong: ¿tuvo conductas indebidas con sus compañeras de LCDLFMX? Él reacciona

El pasado domingo, Sian Chiong se convirtió en el octavo eliminado de ‘La casa de los famosos México’. Su participación en el reality se envolvió en la polémica debido a algunos comportamientos que tuvo dentro del programa.

Sian Chiong se hizo blanco de un sinfín de comentarios en las redes sociales por sus interacciones con varias compañeras, incluyendo a Sabine Moussier, Gala Montes y Briggitte Bozzo, a quienes habría llegado a tocar de manera indebida.

Estas acciones han sido criticadas y han generado un debate sobre su conducta en el reality.

Sian responde a señalamientos acerca de presuntos tocamientos indebidos

Días después de su salida del programa, la conductora Marie Claire confrontó a Sian en una entrevista sobre los presuntos tocamientos indebidos hacia algunas de sus compañeras.

“Muchos momentos en donde tú agarrabas una mano larga en la n.4.lga de Briggitte y ella le comentó a Gala que le incomodaba esa situación”, expresó Marie Claire.

Sian Chiong reconoció que sus acciones, aunque hechas desde un lugar de cariño, no fueron apropiadas. Aseguró que, de haber sabido que sus gestos incomodaban, habría cambiado su comportamiento.

“En mi memoria solo tengo el momento en que salimos del zoom y yo le doy un abrazo, y a modo de cariño, yo le hice así (pega en la mesa). El otro momento que me platicaron creo que fue un susto, no recuerdo haberla tocado, pero si ella me hubiera compartido su sentir, yo me hubiera limitado mucho más”, comentó.

Chiong también aclaró que nunca se sobrepasó con ninguna compañera, ya que sus manos nunca bajaron más allá de la cintura.

“Nunca mi intención fue que sintiera que yo estaba aprovechando una relación para sobrepasar los límites... Nunca mis manos sobrepasaron su cintura, nunca sobrepasaron otras zonas.” Sian Chiong

Finalmente, Sian admitió que su comportamiento no fue el adecuado y ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos.

“Quizá sea una parte más cultural porque acá somos más tocones. Cuando salga Briggitte también se lo voy a decir; son equivocaciones de temas de inmadurez. Todas las personas que se sintieron ofendidas, les pido una disculpa”, concluyó.

