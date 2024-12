Silvia Pinal: Luis Enrique Guzmán habría cambiado las chapas de su casa para que Efigenia no entrara

Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, habría realizado un cambio en la residencia de su madre mientras sus restos eran cremados en una funeraria de la Ciudad de México, según informaciones proporcionadas por Kadri Paparazzi.

El miércoles 4 de diciembre, Kadri Paparazzi reportó que Efigenia Ramos experimentó problemas para acceder a la casa de Silvia Pinal tras finalizar los servicios funerarios. Según la información, al llegar al domicilio de la fallecida actriz, aparentemente se encontró con que la cerradura había sido cambiada.

“Ese día nos dijo nuestro paparazzi que (Luis Enrique) había ido a echarse unos tacos y que lo cachó, pero no fue por los tacos, fue al cerrajero de Plaza escenaria”, reveló ‘el Lobo’, paparazzi.

“Fue al cerrajero de adentro de la plaza. Le cambió las chapas. Efigenia llega ese día con tus cenizas, metiste la llave y nada… (Luis Enrique) ha cambiado oficialmente las chapas de la casa de Silvia Pinal y a la que no le dieron una copia fue a Efigenia”, comentó. Lobo/ Kadri Paparazzi

Efigenia Ramos / Captura de pantalla: Despierta América

Según informó Kadri Paparazzi, Efigenia Ramos se sorprendió al regresar a la casa del Pedregal, ya que al intentar ingresar con su llave, descubrió que la cerradura había sido cambiada. Ante esto, tuvo que esperar y tocar la puerta hasta que alguien le abriera.

Este aparente cambio de cerradura no solo habría afectado a Efigenia Ramos, sino también a Sylvia Pasquel. Al darse cuenta de lo sucedido, Pasquel habría accedido a su propia casa para, supuestamente, entrar a la vivienda de su madre, ya que ambas propiedades estarían interconectadas por el interior. Hasta el momento, ninguno de los hijos de Silvia Pinal ni Efigenia Ramos ha confirmado o desmentido esta versión.

La familia no ha emitido ninguna declaración oficial sobre estos rumores, aunque se dice que las tensiones entre los Pinal y Ramos habrían llevado a la asistente de doña Silvia a tomar la decisión de separarse completamente de su rol laboral con la familia, distanciándose así de la dinastía.

Efigenia se deslinda de la dinastía Pinal

En los últimos días, Efigenia Ramos ha dejado claro que, tras el fallecimiento de doña Silvia Pinal, su enfoque ahora está en su propio bienestar. La asistente de la actriz mencionó que regresará a su hogar para atender sus problemas de salud y cuidar a Cosita, el perrito que doña Silvia adoraba y que ahora es su responsabilidad.

Efigenia expresó que, después de años de dedicación y lealtad hacia la estrella de ‘Viridiana’, su labor llega a su fin. De forma tajante, dejó claro que no tiene intenciones de seguir trabajando con la familia Pinal. “Me voy a mi casa. No lo sé (qué sucederá con la familia Pinal)”, comentó, y con firmeza agregó: “No (llevaré las relaciones públicas de la familia); no, gracias”

