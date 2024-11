Silvia Pinal: Nueva bacteria afecta la salud de la actriz ¡permanecerá hospitalizada!

El estado de salud de Silvia Pinal ha suscitado gran preocupación tras su reciente ingreso a un hospital al sur de la Ciudad de México. Este ingreso se debe a complicaciones derivadas de una infección en las vías urinarias, así como a problemas de baja presión arterial y arritmia cardíaca, lo que ha llevado a sus seguidores y a los medios de comunicación a estar atentos a su evolución. A sus más de 94 años, la salud de esta icónica figura del cine mexicano es un tema de interés constante.

La hija de doña Silvia, Sylvia Pasquel, ha compartido que los problemas de salud de su madre son recurrentes, especialmente en esta época del año. Pasquel enfatiza que, aunque la situación es delicada, el hospital es el mejor lugar para que su madre reciba la atención necesaria.

Recientemente, Sylvia Pasquel también informó que su madre se encuentra estable y aunque podría haber sido dada de alta este domingo, los médicos decidieron mantenerla un día más en observación, por el suministro de un nuevo antibiótico ante la presencia de una nueva bacteria, según reveló la hija mayor de la primera actriz.

Silvia Pinal reaparece en redes sociales / Instagram

Nueva bacteria afecta la salud de Silvia Pinal, la actriz permanecerá hospitalizada este 24 de noviembre

Un nuevo revés en la salud de Silvia Pinal ha obligado a posponer su alta hospitalaria. A pesar de que su hija, Sylvia Pasquel, había anticipado su salida para este domingo, la detección de una bacteria ha modificado los planes médicos. La primera actriz permanecerá internada para recibir el tratamiento adecuado.

“Con esta nueva bacteria lo que se decidió es que nos vamos a quedar un día más porque se le va a dar un antibiótico nuevo. Nosotros no tenemos en la casa estos aparatos tan sofisticados como para estarla monitoreando. Ella está estable. Está muy animosa. Hemos estado platicando con ella. Le hemos estado enseñando fotos. Riéndonos. Ella está bien. Lo que pasa es que no la vamos a sacar hasta que esté en perfecto estado de salud”, dijo Pasquel en un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz.

Silvia Pinal: por indicación médica se alimenta por sonda

Según Sylvia Pasquel, la primera actriz requiere una alimentación especial administrada a través de sonda y papillas para prevenir problemas respiratorios. Además, las llagas que han afectado a Silvia Pinal desde diciembre pasado persisten, agravadas por su inmovilidad. A pesar de recibir tratamiento constante, estas complicaciones continúan siendo un desafío para su recuperación.

Este es el estado de salud de Silvia Pinal hoy 24 de noviembre:

Sylvia Pasquel pidió a la opinión pública no caer en especulaciones sobre la salud de su mamá

Sylvia Pasquel en la tarde del 23 de noviembre tranquilizó a los fans. Hizo un llamado a la calma y pidió a la opinión pública que se abstengan de especular sobre la salud de su madre, confiando en las declaraciones oficiales de la familia. La hija mayor de Pinal enfatizó que están brindándole todos los cuidados necesarios y que su madre se encuentra recibiendo la mejor atención médica posible.

“Mi mamá ya debió haber salido ayer, porque mi mamá está bien. Simplemente la trajimos para que se le atendiera su infección urinaria. Es lógico. Tiene una sonda desde hace tiempo. Es normal lo que pasa. Es consecuencia de su estado de salud, pero ella está perfectamente bien. Está cuidada. Nosotros estamos siempre al pendiente, aunque ustedes digan que no, aunque ustedes digan lo que quieran. Al final, nosotros dentro de nuestra familia sabemos cómo están las cosas. Nosotros dentro de nuestra familia nos ocupamos de nuestra mamá. Estamos al pendiente. El que ustedes no me vean no quiere decir que yo no esté", manifestó Sylvia Pasquel ante los comentarios que han circulado en redes.