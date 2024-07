Sylvia Pasquel da detalles sobre la salud de su mamá Silvia Pinal: “Es todo un tema”

La salud de Silvia Pinal ha sido un tema de preocupación durante los últimos meses. A finales del 2023, tuvo que ser hospitalizada por problemas respiratorios. En aquel entonces, su hija, Alejandra Guzmán, señaló que su madre fue diagnosticada con influenza.

Si bien fue dada de alta unos días después, en febrero regresó al nosocomio debido a una llaga que se le formó en la espalda, causada por estar en una misma posición.

En aquel entonces, Pedro Sola contó en el programa ‘Ventaneando’ que la icónica actriz del Cine de Oro Mexicano se había sometido a una tomografía de rutina. Sin embargo, al regresar a casa, comenzó el sangrado de una llaga y fue tan preocupante que la llevaron de vuelta a la institución de salud.

La famosa estuvo casi dos semanas internada en el hospital, donde le hicieron el tratamiento adecuado para tratar su afección.

Aunque actualmente se encuentra en su hogar, su salud sigue preocupando a sus fanáticos, principalmente después de que la Pinal revelara que ya piensa en su funeral.

En un reciente encuentro con los medios, la actriz contó que ya tiene todo listo para su partida, incluyendo su testamento. También mencionó que su última voluntad es que Luis Miguel, padre de su bisnieta Michelle Salas, acuda a su funeral y la despida con una serenata.

Sylvia Pasquel revela cómo se encuentra su mamá Silvia Pinal

En medio de todo esto, Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, tuvo un breve encuentro con la prensa, en la que aseguró que su mamá estaba bien, a pesar de todos los cuidados que debe tener por ser una persona mayor.

“Ya va cerrando (la llaga). Ese es un tema siempre con los adultos mayores ¿no? Cuando ya están inactivas, pero va muy bien”. Sylvia Pasquel

Sylvia Pasquel comparte buenas noticias de la salud de Silvia Pinal y revela que se están sanando las llagas que tenía la actriz. 🙌🏻✨📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/x8o9hKJkWG — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 10, 2024

Sylvia Pasquel reacciona a los rumores de embarazo de Michelle Salas

Si bien se mostró muy contenta al hablar de su mamá, Pasquel se molestó al ser cuestionada sobre los rumores del presunto embarazo de Michelle Salas.

“Ay, ya dejen de estar inventando cosas. Ya, adiós”, dijo para después huir rápidamente de los reporteros.

Aunque Michelle no se ha pronunciado sobre esta especulación, su madre, Stephanie Salas, expresó que, en este momento, la modelo no está esperando un hijo: “Me encantaría ese momento, pero también hay veces que también digo: ‘Ay, no sé si estoy preparada’. Pero así es la vida”, indicó en su momento.

Sylvia Pasquel / Facebook: Sylvia Pasquel