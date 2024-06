Team Cazzu: Marie Claire estalla ante los comentarios de Ángela Aguilar a la ex de Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar se han convertido en tendencia al confirmar su romance a tan solo dos semanas de que el intérprete anunciase su ruptura con Cazzu, madre de su hija.

La confirmación de su relación ha provocado todo tipo de reacciones polémicas, desde el apoyo de sus seguidores hasta una lluvia de críticas en redes sociales.

Diversos internautas arremetieron contra Nodal, acusándolo de haber abandonado a Cazzu en pleno postparto y criticando que, a pocas semanas de haber confirmado su ruptura, ya esté en una nueva relación.

Para Ángela, los comentarios tampoco han sido favorables, pues internautas revivieron momentos en los que ella se emocionaba con el embarazo de Cazzu, diciendo “voy a ser tía”, y otros usuarios compartieron capturas mostrando que ella le daba ‘like’ y dejaba comentarios positivos en las publicaciones de Cazzu.

Voy a ser tía del nuevo bebé de mi novio. No hay suficientes hombres en el mundo que tienen que reciclar los mismos de siempre? pic.twitter.com/6ekrQ3LP0T — 𝒶 killjoy ྀི🇸🇪 (@akillj0y) June 10, 2024

Marie Claire opina sobre el romance de Nodal y Ángela Aguilar

Una famosa que ha reaccionado al polémico romance es Marie Claire Harp, quien, muy activa en redes sociales, ha estado pendiente de la nueva pareja y no ha podido evitar compartir su opinión.

La exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ expresó que si bien desde que los vio cantar en ‘Dime cómo quieres’ pensó que hacían bonita pareja, criticó que hubiesen anunciado la relación tan pronto y, sobre todo, consideró un descaro que Ángela Aguilar le hiciera comentarios amistosos a Cazzu en sus redes.

"La mujer se ponía de mustia, por eso se ganó el odio", Marie Claire Harp 'tunde' a Ángela Aguilar por andar de "amiga" con Cazzu y después 'bajarle al novio': "Esos son códigos 'Panini', no seas bruta y no hagas comentarios". #TodoParaLaMujer con @maxwoodside pic.twitter.com/vGM49c4e41 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 13, 2024

“Tú puedes hacer tu vida, separarte, casarte, pero cuando son artistas tan grandes fue demasiado hacerlo público, yo siento. No hubiese pasado nada si Ángela no le hubiera comentado, porque es soez y muy descarado decir que tú vas a ser la tía de la niña, cuando ya estabas acechando al ganado”. Marie Claire Harp

Marie Claire arremete contra Ángela Aguilar por los comentarios que le hizo a Cazzu

En otro video compartido en su cuenta de Instagram, también comentó: “La mujer se ponía de mustia a comentarle a Cazzu, por eso es que se ganó el enojo, porque si ella no le hubiera comentado ni un solo post, no le hubiera dicho fan de su relación. También el video donde la mujer dice que va a ser tía. Eso no se puede hacer, esos son códigos paninis”, concluyó.

Finalmente, se mostró en apoyo total con Cazzu y elogió el comunicado que lanzó el día de ayer como reacción a la polémica: “Veo mucha sabiduría”.

