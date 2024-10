Tunden a Christian Nodal por felicitar a Ángela y Cazzu con frase y sorpresa ¡casi iguales! FOTOS

Christian Nodal ha vuelto a ser centro de atención en redes sociales, pero esta vez no por su música, sino por la manera en que ha celebrado el cumpleaños de Ángela Aguilar, lo que ha provocado críticas y comparaciones con un festejo similar que organizó para su anterior pareja, Cazzu. Aunque el cantante es conocido por sus románticos gestos hacia sus parejas, esta vez muchos internautas lo señalaron por una aparente “falta de originalidad”.

El 8 de octubre, Nodal sorprendió a Ángela Aguilar con un emotivo y lujoso festejo para celebrar su cumpleaños número 21.

Nodal sorprendió a Ángela Aguilar en su cumpleaños 21

A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió una imagen en la que se les ve juntos en el escenario del Palenque de Guadalajara, sosteniendo copas y rodeados de un mar de rosas rojas. Nodal acompañó la foto con un mensaje especial: “Feliz 21 vuelta al sol vida mía”.

Además, el festejo incluyó un espectáculo de fuegos artificiales y una gran cifra “21" iluminada en el fondo, lo que hizo que la celebración fuera aún más impresionante.

Nodal sorprendió a Ángela con esta romántica celebración / Instagram

Nodal sorprende a Ángela / Instagram: @nodal

Así celebró Nodal a Cazzu en su cumpleaños 30 años

Sin embargo, el detalle que desató las críticas fue que Nodal ya había utilizado una frase muy similar para festejar el cumpleaños de Cazzu, su anterior pareja, cuando celebraron el cumpleaños número 30 de la cantante argentina.

En esa ocasión, la celebración también incluyó fuegos artificiales, una terraza decorada con flores, una cena romántica y, por supuesto, un pastel. Pero lo que llamó la atención fue que Nodal escribió prácticamente el mismo mensaje en aquella ocasión: “Feliz vuelta al sol mi vida”.

Nodal celebró a Cazzu por cumpleaños / Instagram: @nodal

En redes, critican a Nodal por felicitar a Ángela y Cazzu con frase y sorpresa ¡casi iguales!

Esta coincidencia no pasó desapercibida para los usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en señalar la repetición del gesto y la falta de creatividad en los mensajes. Las críticas comenzaron a inundar las plataformas: “Mi compa al menos cámbiale la frase”, “Esta historia ya se contó”, “Cambió de chica, pero no de frase”, y “Nada original” fueron solo algunos de los comentarios que se viralizaron rápidamente.

Muchos internautas no solo criticaron la frase utilizada, sino también el hecho de que ambos festejos resultaran tan parecidos entre sí, desde las rosas rojas hasta los fuegos artificiales, lo que generó comparaciones y críticas. A pesar de los comentarios negativos, hubo quienes defendieron a Nodal, argumentando que los detalles románticos no necesariamente tienen que ser diferentes para cada pareja.

Lo cierto es que, para bien o para mal, Christian Nodal sigue siendo tendencia en redes sociales, ya sea por su música o por la manera en que celebra a las mujeres importantes en su vida. Sin embargo, las comparaciones entre los festejos de Ángela Aguilar y Cazzu seguirán dando de qué hablar entre sus seguidores y detractores.

