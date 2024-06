Una chica trans lo hizo creer en el amor, tras una terrible experiencia, dice ‘El príncipe de los sueños’

Carlos Olivera, mejor conocido como ‘El príncipe de los sueños’, quien da los horóscopos en el programa ‘Sale el sol’, fue captado por nuestra lente en gran romance con Michelle Trujillo. El astrólogo nos revela en exclusiva que no creía en el amor, ya que hace tres años fue robado por su ex, quien trabaja como estilista en el programa Hoy.

“Con Michelle ha sido una historia muy mágica. Ya no creía en el amor. Tenía poca fe. Fui un hombre golp... y robado. Tuve una historia con un individuo que me dejó en la calle y alguien de su familia me gol... Me casé con ese hombre en 2018 y terminamos cuatro años después”.

“Esa persona que me rompió el alma. Es alguien que trabaja en el programa Hoy. Seis meses después de terminada la relación (2022) me amena... diciendo: ‘Si no me firmas el divorcio te deporto mañana’. Es un tipo que abusó de mi persona. Me dejó sin trabajo y se dio a la tarea de cerrarme las puertas”.

“Sigo tomando terapia para superar los gol..., el robo, la calumnia, todo el daño que me hizo. Dejarme sin amigos ni trabajo. No denuncié en su momento porque lo consideraba familia. Porque a un hombre le da vergüenza saberse gol... Me tuve que ocultar de la prensa, de los trabajos. Me alejé del medio”.

“Yo le había confiado mis ahorros para comprarme el auto que soñaba. Nunca me devolvió el dinero. Eran más de cien mil pesos. ¡Me robó! Pasé mucho tiempo encerrado en una casa por la San Rafael. Con la ayuda de los ángeles y terapias fui mejorando”.

¿Quién fue el ex que le rompió el corazón a “El príncipe de los sueños”, Carlos Olivera?

“Lo diré en exclusiva para TVNotas. Fue Israel García. Él fue estilista de Magda Rodríguez y Hoy, de su hermana, Andrea Rodríguez. Sigue en ese programa. Fue la sobrina de Israel quien me gol...eó. Fue algo feo, enfermo. Supe que la sobrina dijo que me gol...eó porque yo le robé el amor de su tío”.

“Fue una santa pu...za marca llorarás. Ese evento lo superé gracias a Michelle, que vino a traer con ese amor, mi sanación y volví a creer en el amor. Es una mujer cariñosa, detallista, melosa, entregada, pasional, y tiene justamente lo que una persona busca en otra”.

Nos confiesa que es su primera relación con una chica trans: “Michelle ya se operó. Ahora es toda una mujer. Soy todoterreno: ‘activo’. También he estado con chicas. Debuté... con mujeres y también he estado con hombres”.

“Voy a cumplir siete meses con Mich. Siento paz, felicidad. Es una mujer trabajadora, independiente, decente y con un sentido del humor fuera de serie, reímos mucho. Me gustaría casarme, formar una familia con mis pelusos (perritos) para toda la vida”, concluyó.

