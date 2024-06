Verónica Castro y su hermano ‘el Güero’ Castro estarían enojados ¡el pleito familiar crece!

En febrero de este año, Cristian Castro destapó la tensión que existe entre la familia Castro debido a la herencia de doña Socorro, mamá de Verónica Castro, quien murió en abril de 2020.

El cantante explicó en una entrevista con el programa argentino ‘América TV’ que su abuela dejó todos sus bienes a Beatriz, la hija “más desprotegida” de la familia, ignorando a Verónica a pesar de que ella le había comprado algunas de las propiedades a su madre en vida, lo que provocó que hubiera una fuerte tensión entre ellas principalmente, pero al parecer este pleito ya se habría extendido.

En ese momento, Cristian comentó que tanto él como otros miembros de la familia habían quedado sorprendidos al saber la decisión de doña Socorro, pero indicó: “Fue la decisión de la abuela y se debería respetar”.

Verónica Castro estaría peleada con sus hermanos / Facebook

Verónica Castro y José Alberto Castro estarían distanciados

A raíz de este tema, el hermano de Verónica, el productor de telenovelas José Alberto ‘el Güero’ Castro celebró su cumpleaños número 61 a finales de mayo.

El famoso celebró rodeado del amor de sus hijas en altamar, pasando un gran fin de semana. Sin embargo, llamó la atención que la que brilló por su ausencia tanto en el festejo como en las felicitaciones, fue precisamente Verónica Castro.

Según Alex Kaffie, esto se debió a que los hermanos están peleados y no se hablan. “En estos momentos su relación con José Alberto Castro, su hermano menor, es totalmente gélida; no hay trato no hay relación”, indicó.

Esto señalaría que el problema familiar estaría creciendo cada vez más y al parecer no hay algún mediador que pueda hacer que se reconcilien.

Cabe recordar que luego de las polémicas declaraciones de Cristian, el famoso productor de Televisa lo desmintió y dijo que todas eran mentiras. “Cristian un día dice una cosa y otro día dice otra, si yo me pongo a desmentir a Cristian todos los días, no termino. Hasta donde yo sé, todo está en paz”, comentó.

