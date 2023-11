Victoria Ruffo tomó terapia psicológica para superar a Eugenio Derbez ¿la engañó?

Pese a que ya han pasado más de dos décadas desde que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se separaron, su romance aún sigue dando de qué hablar, pues fue uno de los más emblemáticos y polémicos en su momento.

Las celebridades se conocieron en 1989. Estuvieron juntos desde 1992 a 1997 y concibieron a su hijo, José Eduardo Derbez. Durante la relación, ambos protagonizaron una de las más grandes controversias de la época al darse a conocer que habían planeado una boda falsa.

En palabras del comediante, decidieron hacer una “ceremonia falsa” para evitar el escrutinio público sobre el embarazo de la actriz. Esta versión fue desmentida en su momento por la propia Ruffo, quien creyó que la unión era real y, al enterarse que todo era una “broma”, se sintió “traicionada”.

A lo largo del tiempo, surgieron muchas teorías acerca de la separación. Una de las más fuertes fue una supuesta infidelidad por parte del comediante, quien poco después de la ruptura comenzó a una breve relación con la diseñadora de modas Sarah Bustani.

Si bien en su momento ninguno de los involucrados quiso dar más declaraciones al respecto, hace algunos años la propia Victoria Ruffo reveló que su noviazgo con Eugenio Derbez terminó de “mutuo acuerdo” y no porque haya existido otra mujer de por medio.

En aquella ocasión, la protagonista de telenovelas admitió que ver al cómico con una nueva pareja la afectó profundamente, principalmente por los comentarios que decían de ella.

“Yo no quería salir. Yo sentía que si salía a la calle era como señalada. ‘Mírala la dejaron por otra. Mírala qué fea, está gorda, por eso la dejaron. Mira qué vieja’. De repente te ves tu sola, sin trabajo, gorda, fea y con un niño. Y volteas a ver al señor y con novia, trabajo, delgado, guapo y sin niño” Victoria Ruffo

Debido a esta situación, decidió tomar terapia psicológica para sentirse mejor con ella misma y poder superar su ruptura con Eugenio Derbez.

“Fui a tomar terapias, estuve como siete meses con una terapeuta. Yo tengo una frase muy clara que me ayudó mucho, que fue ‘el problema es de dos, el 50 por ciento de uno, y el 50 por ciento del otro’. O sea, no es tu culpa totalmente, ni la culpa del otro, y yo me echaba la culpa totalmente”, expresó.

Actualmente, ambos mantienen una relación cordial y pudieron encontrar el amor después de su separación. Por su parte, Ruffo se casó a principios de los 2000 con Omar Fayad y tuvo mellizos, mientras que Eugenio Derbez formó una familia con Alessandra Rosaldo.

Si bien el matrimonio del comediante no ha tenido problemas, hace poco se comenzó a rumorear acerca de un posible divorcio entre Victoria y Omar, quien recientemente fue propuesto como candidato para ser el embajador de México en Noruega. Ante estas especulaciones, la actriz solamente se ha limitado a bromear y decir que ya los han estado “separando” desde que se casaron.

