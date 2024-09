Este fin de semana Wendy Guevara y Nicola Porcella organizaron su primera noche mexicana en su casa. La gran fiesta contó con grandes personalidades como Marie Claire, Apio Quijano, Jorge Losa, Ferka y Rosa María Noguerón; es decir, todos los participantes y la productora de la primera temporada La casa de los famosos México.

Sin embargo, la atención se centró en Celia Lora y la Wanders lover quienes protagonizaron tremendo encontronazo.

Wendy Guevara intenta reconciliar a Celia Lora y la Wanders lover, pero ¡acaba en pelea!

Fue durante un en vivo que Wendy Guevara quiso dar detalles de lo sucedido en su fiesta al querer ayudar a sus amigas para arreglar sus diferencias. Sin embargo, su manager, al estar viendo el en vivo, le envió un mensaje para que no contara nada pero Wendy insistía.

“No tiene nada de malo... Tratamos de que se volvieran a hablar… Simplemente no se pudieron contentar y ya... Ay, no, no quiere que diga”.

Wendy Guevara

Su amigo Randal y Mauricio Garza que estaban en el en vivo la animaban a seguir contando, pues al final “iba a salir a la luz” por lo que Guevara comenzó a comentar como inicio todo.

“Quisimos que Celia y la Wanders, pues volvieran a tener la amistad, porque ellas se conocen desde chavitas, de toda la vida y, ay, no, no se pudo... Yo dije: ‘Ay, no, cálmense, no pasa nada, amigas’. A mí me cae muy bien Celia y también la Wanders me cae muy bien y todo, pero yo no me acordaba de que en aquel tiempo habían tenido como algunas diferencias y que, pues las junto en la fiesta”

Wendy Guevara

Randal y Mauricio la interrumpieron preguntando que desde cuando estaban peleadas y Wendy contestó: “Sí, tiene muchito ya tiempo, creo. Pero las dos me caen súper bien, son súper buena onda. La Celia es súper buen p*do conmigo, hasta me pasó a su papá para saludarnos y todo bien chido”

Finalmente, la Perdida aseguró que el encontronazo no paso de palabras aunque admitió que Celia, sí le dio miedo: “A mí me daba miedo, porque sí es ca***na, la Celia, yo dije: ‘me va a da un chin****zo, por ahí a mí, mi comadre’. Pero, pues ya pasará a ver si se vuelven a hablar un día y su no, pues ni modo, pero nosotros tratamos”

Hasta ahora ni Celia Lora ni la Wanders han salido a dar declaraciones de lo sucedido. Tampoco se sabe en qué momento inicio su enemistad.