Wendy Guevara, Paola Suárez y Kimberly ‘La más preciosa’ ¿se acabó la amistad? ¿Es el fin de las Perdidas?

En 2017 vimos en redes un video en el que dos chicas trans gritaban desde un monte: “¡estamos perdidas!” De inmediato se hizo viral y fue el inicio del trío llamado “las Perdidas”. Wendy Guevara, Paola Suárez y Kimberly ‘La más preciosa’, con tres personalidades completamente diferentes, pero que siempre hacían todo juntas.

Las cosas han cambiado. Una persona cercana nos cuenta: “Las cosas no es que estén mal, pero han cambiado mucho. Desde que Wendy ganó en La casa de los famosos, ya no hay la misma energía entre ellas que había antes. Sí se siguen hablando, están al pendiente entre ellas, pero ya no es la misma comunicación y te puedo asegurar, que tampoco la misma complicidad que antes”.

“Nunca se imaginaron que llegarían tan lejos. Cuando empezaron a ser reconocidas lo tomaban a juego. Pero ahora que tienen fama y ‘poder’, no saben manejarlo. No ha sido igual para las tres. A quien más desubicó todo esto fue a Kim y está mal”.

Las Perdidas / Redes sociales

Kimberly ‘La más preciosa’ metida en los excesos y eso

Los excesos, las fiestas y las malas compañías no han sido buenos aliados para que ellas sigan unidas: “Kimberly es la que más se alejó de las tres. Desde que está con Óscar cambió mucho. Está sumergida en los excesos, tanto de drogas como de alcohol. Aunque ella trate de ocultarlo. No hay más que ver todos los ‘desmadr3s’ que han hecho a raíz de su relación. Los ‘en vivos’ en los que los dos discuten y se cantan el precio. Eso no le gusta a ninguna de las otras dos. Por más que han hablado con ella, Kimberly sigue en esos malos pasos y ellas prefirieron mejor darle su espacio”.

Kimberly la más preciosa se encuentra enfocada en su matrimonio / Francisco Mancera

Wendy Guevara entendió que no puede seguir con ellas

A Wendy no le conviene que la asocien con ese tipo de temas ahora que está en la cúspide: “Wendy entendió que ella ya es cosa aparte. Ya no está tanto en el ojo público porque tiene marcas. Tiene proyectos. Tiene gente atrás que la cuida. Wendy está subiendo como la espuma y no es que las otras dos tengan celos. No va por ahí. Wendy entendió que no puede seguir con ellas y quedarse estancada. Ella tiene que volar y lo está haciendo sola, porque no puede seguir con ellas”.

Nos comparte que hablaron las tres a finales del año pasado y que el show que tenían juntas como “las Perdidas” se terminó: “a la que más le dolió fue a Kimberly porque ella no monetiza tanto como las otras dos. Paola, desde su trinchera, está haciendo lo suyo. Hace muchos en vivos y está en contacto con la gente. También lo que pasó con su exnovio hizo que la gente se sensibilizara más con ella y eso fueron puntos buenos”.

Nos cuenta que Wendy ha querido ayudarlas como ha podido: “Les ha dicho a productores que se fijen en las demás. Que tienen carisma y podrían servir en algunos proyectos. La realidad es que el fenómeno es ella, no Kim ni Paola. Tristemente, lo que les está pasando a las otras dos no es nada bueno para que las volteen a ver. Una hasta tiene una demanda en contra”.

Las perdidas ya son tan amigas exclusiva de TVNotas / Francisco Mancera

Charlotte Lascuráin demandó a Kimberly

Sobre la denuncia de parte de Charlotte Lascuráin, otra chica trans, dijo: “Ese tema a Wendy y a Paola no les gusta. Ellas dicen que han luchado para tener visibilidad y cómo es posible que la propia Kim esté en contra de otra chica trans. Ya le dijeron a Kimberly que ni las mencione, ni las meta en esos problemas, pues no tienen nada que ver”.

El último show que dieron juntas fue a principios de este año en Campeche: “Ese lo hicieron porque ya se lo habían pagado hace meses, pero no hay más programados. No hay más fechas juntas. Cada una tomará su camino. La amistad podría verse fracturada, pero siempre se han dicho que estarán para ellas. Aunque la vida las separe. Wendy vive más en la CDMX que en León. Paola se la pasa encerrada en su casa y se mantiene con sus ‘en vivos’. Kimberly vive la vida loca”, concluyó.

