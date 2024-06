Wendy Guevara revela si participaría en La casa de los famosos All stars

Luego del éxito de la cuarta temporada de ‘La Casa de los famosos’, que culminó con el triunfo de Maripily Rivera, Telemundo ha anunciado un nuevo formato: ‘La casa de los famosos All stars’. Esta edición reunirá a exparticipantes de las anteriores temporadas, prometiendo sorprender al público en 2025.

Desde el anuncio, se ha especulado mucho sobre quiénes podrían ser los posibles candidatos para esta nueva versión. Hasta ahora, Alfredo Adame es el único que ha confirmado su participación en este proyecto; el resto sigue siendo un misterio.

Por otro lado, varias celebridades como Arturo Carmona, Gaby Spanic, Celia Lora, Niurka y Paul Stanley han dejado claro en entrevistas que no quieren saber nada de ‘La casa de los famosos’ y no volverían a ingresar a este reality por nada del mundo. Sin embargo, Wendy Guevara compartió con sus seguidores si se animaría a participar.

Wendy Guevara creee que será un reality formado por ganadores de las ediciones pasadas

Como era de esperarse, Wendy Guevara, conocida como ‘la Perdida’, está enterada de todo lo relacionado con el reality y ya tiene una idea de cómo será este nuevo formato. Wendy compartió su opinión y postura sobre si volvería a ser parte de esta experiencia.

“Yo creo que van a meter a los terceros lugares, a los segundos y a los primeros de todas las temporadas que han tenido. Yo supongo”, comentó Wendy.

¿Wendy Guevara aceptará invitación para La casa de los famosos all stars?

Wendy expresó que en México pasará lo mismo que en Telemundo, y se lanzará este nuevo formato al cual le gustaría pertenecer y estar nuevamente con Nicola Porcella y Poncho de Nigris, segundo y tercer lugar respectivamente.

“Como Endemol son dueños del formato, también lo van a hacer aquí en México, y si a mí me hablan para ‘La casa de los famosos México all stars’, obvio que lo voy a hacer. Yo sí me meto”, añadió Wendy. “Que me metan con Poncho, Nico y yo”, concluyó con entusiasmo.

