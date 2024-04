Wendy Guevara se da sus lujos en París y se compra tenis de 100 mil pesos

Hace unos días Wendy Guevera reveló que anda en París junto al actor Julián Gil para la grabación de la serie ‘Un amor viejo’, una serie de comedia que formará, parte de la cobertura de TUDN para los Juegos Olímpicos 2024, que se llevarán a cabo en París.

Apenas unas horas después de aterrizar, Wendy ya está dando mucho de qué hablar y no ha desaprovechado la oportunidad de compartir con sus seguidores todo lo que está viviendo en el viejo continente. A través de sus historias en Instagram, sus seguidores han estado al tanto de cada detalle.

Wendy Guevara y Julián Gil posando muy juntitos con Torre Eiffel de fondo / Instagram: @soywendyguevaraoficial

Wendy se compra lujosos tenis, ¡carísimos de París!

Además de visitar los históricos monumentos, la leonesa también ha aprovechado para explorar las tiendas de lujosas marcas de renombre, famosas por vender exclusivos diseños.

En una transmisión en vivo, Wendy compartió los detalles de su más reciente compra, la cual causó sorpresa y risas entre sus fans, ya que al parecer habría gastado una importante cantidad de dinero.

Aunque Wendy admitió que no es fan de ninguna marca en particular, confesó que quedó maravillada con un modelo de edición limitada de tenis, por lo que no dudó en adquirirlos.

“Hermanas, compré unos tenis bien bonitos. Ya saben que yo no soy fan de las marcas”, comentó.

Wendy Guevara se arrepiente de haber gastado tanto, pero le dicen que se lo merece

Durante la transmisión en vivo, Wendy se mostraba emocionada por la compra de sus nuevos tenis, aunque mencionó que por un momento se había arrepentido al darse cuenta de que había gastado parte de sus ahorros.

“Estoy muy atacada. Parte de mis ahorros se fueron en estos tenis. Estoy muy arrepentida. Bueno, no estoy arrepentida. Estaba arrepentida ayer. Hoy ya hablé... ya habló Evelyn conmigo y todos, y me dijeron que me lo merezco porque estoy trabajando mucho. Esto ahora sí ya es lo último que compro en París. Me pasé. Me volé la barda”, dijo en el video.

Finalmente, Wendy reveló que planea moderar sus gastos en París. Aunque reiteró que no es fanática de las marcas, confesó que no pudo resistir la tentación al ver ese par de tenis adornados con cristales Swarovski.

