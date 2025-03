Wero de Barrio lanza la canción “TBT": Fusión de sonidos del barrio y heridas del corazón

Norman Delgadillo, conocido artísticamente como Wero de barrio, lanzó hace unas semanas su nuevo sencillo “TBT”, una declaración de amor y desamor que resuena con la energía del barrio y la sinceridad de las emociones profundas.

Inspiración y producción de “TBT”

A diferencia de “Musa”, el primer sencillo de Wero de Barrio que abrazaba el reggaetón con una estética moderna, “TBT” se adentra en un terreno más emocional y sentimental. La producción de la canción incorpora instrumentos tradicionales como el acordeón, teclados, batería, percusiones, guitarra y bajo, creando una atmósfera sonora que golpea el alma.

Norman Delgadillo, Wero de barrio y su nueva canción ‘TBT’ / Cortesía

Norman nos dijo: “Quiero cantarle al amor, al desamor y a las noches de insomnio pensando en alguien. ‘TBT’ habla de una ruptura amorosa y está inspirada en todas las veces que me han roto el corazón. ¿A quién no le ha pasado que después de un buen tiempo de relación la chispa se pierde, no hay vuelta atrás y tienes que tomar la decisión de seguir adelante, aunque termines con el corazón roto?”.

Wero de barrio cuenta sus historias personales y la música

Esta canción forma parte de sus vivencias: “Con mi novia actual, la bailarina Pequitas, es la tercera vez que intentamos estar juntos. La letra de esta melodía la comencé a escribir por ahí de la prepa, que fue cuando rompimos por primera vez. Ahí la tenía guardada y decidí retomarla. Pero a mi pareja la conozco desde la primaria, con ella me di mi primer beso, pero hasta la prepa fue que nos hicimos novios. Concluimos y hace tres años nos volvimos a reencontrar en la premier de una de mis películas”.

Wero de barrio, cantante de reguetón y actor, presentó su disco Musa / Cortesía

Norman confesó: “Mi novia y yo tenemos una relación abierta, aunque no somos poliamorosos, ninguno de los dos se puede enamorar de nadie más. Nosotros preferimos pedir permiso que perdón. No creemos en la fidelidad, sino en la lealtad, y en este tercer intento de relación pusimos las cartas sobre la mesa porque en la prepa el truene fue por una infidelidad de ella”.

¿Quién es Norman Delgadillo, Wero de barrio?

El concepto musical de Norman se basa en los géneros que se escuchan y se viven en el barrio. Es por eso que su disco “Mi barrio” contará con un lado A enfocado en géneros como el reggaetón, trap y electrónica, y un lado B que explorará los géneros regionales como el grupero, banda, cumbia y mariachi.

Norman Delgadillo creció en el emblemático barrio de Garibaldi, un lugar donde la música y la fiesta se entrelazan con la cotidianidad. Más tarde, vivió en Ciudad Azteca, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, otro territorio con una fuerte identidad barrial. Estos lugares marcaron su infancia y adolescencia, dándole una perspectiva única sobre la vida urbana y la cultura popular.

