¿William Levy derrochaba ‘pasión’? Ceriani asegura que mujeres hacían fila en su cámper para un ‘express’

En días recientes William Levy ha estado en el ojo del huracán tras ser arrestado en Estados Unidos. Trascendió que el actor fue señalado de, presuntamente, alterar el orden público mientras estaría alcoholizado. En su momento, algunos medios aseguraron que no tendría derecho a fianza. Sin embargo, horas después salió en libertad.

En medio de la tremenda polémica, ahora aseguran que el galán, además de su escandalosa separación de Elizabeth Gutiérrez, en el pasado estuvo metido en tremendo lío que implicaba ¡muchas faldas! Esto habría ocurrido durante el rodaje de una telenovela. ¡Te contamos los detalles!

¿Por qué arrestaron a William Levy?

Javier Ceriani dio a conocer que el actor cubano habría sido puesto tras las rejas sin derecho a fianza al norte de Florida en Broward County. El periodista aseguró que esto fue debido a que el actor estaba alcoholizado y que intentó invadir propiedad privada.

Respecto a las razones por las que William fue privado de su libertad, un medido de circulación internacional sostuvo que Levy habría sido arrestado luego de negarse a pagar la cuenta en el restaurante Baires Grill, donde supuestamente habría invitado una ronda de tragos para cien personas.

En medio de especulaciones acerca de su estado legal, luego de unas William Levy fue puesto en libertad al pagar una fianza de 500 dolares por ambos cargos de los que era acusado, es decir cerca de 8,500 pesos mexicanos.

¿William Levy fue demandado?

Mediante su canal de Youtube, el comunicador Javier Ceriani también informó que los empleados del establecimiento donde sucedió el conflicto, habrían sido llamados a declarar pero tendrían miedo, pues estarían presuntamente amenazados por la representante de William Levy, quien podría enfrentar una demanda de parte del restaurante.

Ceriani compartió que aparentemente “Ya le están mandando malas reviews (reseñas) al restaurante, que los van a denunciar. Una tal Belkys llamó a los dueños para amenazar que William Levy les va a arruinar el lugar, que el lugar se va a venir abajo, que la cadena se va a desprestigiar’’.

Por si todo esto fuera poco, Javier Ceriani destapó que William podría enfrentar otra demanda por parte de una clienta que alega haber sido acosada por él, pues “La habría abrazado, la habría tocado”.

¿William Levy tenía muchas parejas mientras grababa telenovela?

Javier Ceriani echó más leña al fuego pues expuso que William Levy durante las grabaciones de la telenovela de época ‘Pasión’ habría tenido, según él, múltiples encuentros en su cámper.

“‘Estas chicas venían que con el vestido, la falda. Subían al cámper y se tenían que sacar rápido esa ropa o subirse la falda, fajarse los bombachones de la época, para que puedan tener un... express con William Levy” Javier Ceriani

Además, Ceriani ventiló que el también actor cubano, Leny de la Rosa, sería quien le habría llevado mujeres a William Levy:

“Entraban mexicanas, colombianas, venezolanas, cubanas, extras, primeras figuras y algunas muy, pero muy famosas”.

Sobre los múltiples romances de William Levy, Ceriani dejó ver que el actor podría tener algún padecimiento:

De tener tanta... Está la posibilidad de que te contagies de un montón de cosas... ¿Qué opinan de los labios de William Levy? ¿Qué es esto? Yo no soy médico... No lo quiero decir yo, pero me parece que eso es... y son incurables, no se van nunca.

Todo esto dijo Javier Ceriani:

Al momento, William Levy no ha reaccionado a los duros señalamientos del periodista argentino.