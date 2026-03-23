William Levy: ¿Quién es Jennifer Camacho? La mujer que habría conquistado el corazón del cubano

Tras casi dos años de haber puesto fin a su relación con Elizabeth Gutiérrez, William Levy vuelve a acaparar la atención, esta vez al dejarse ver en compañía de una guapa mujer, con quien ha compartido una romántica historia en su cuenta de Instagram.

De inmediato la romántica foto ha desatado todo tipo de especulaciones, ¿William Levy se ha vuelto a enamorar? ¿Quién es la afortunada que ganó su corazón? Esto sabemos.

Jennifer Camacho sería la nueva conquista de William Levy, que él presume en sus redes. / Redes sociales

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William Levy presume romántica foto con una misteriosa mujer

William Levy, quien se separó de Elizabeth Gutiérrez en abril de 2024, ha sido vinculado con diversas mujeres en los últimos años, entre ellas Samadhi Zendejas y Emilia Dides. Sin embargo, estos señalamientos quedaron solo en rumores y nunca fueron confirmados

De hecho en 2025, William Levy confirmó en una entrevista a Jordi Martín de ‘El gordo y la flaca’, que se encontraba soltero y enfocado en su trabajo y en sus hijos.

Ahora, es el propio actor cubano quien ha llamado la atención al compartir una imagen que aviva las especulaciones sobre su vida sentimental. Fue este domingo cuando William Levy presumió una imagen en la que aparecen dos tazas de café y su mano tomando una mano femenina.

La imagen fue publicada por una joven identificada como Jennifer Camacho, quien además reveló su ubicación en Granada, Andalucía, España. Posteriormente, William Levy republicó la historia, un gesto que para muchos usuarios en redes sociales resulta significativo como la confirmación de un noviazgo, de que hay al algo más que una amistad y sobre todo que el cubano no esconde esta relación.

Jennifer Camacho sería la nueva conquista de William Levy, que él presume en sus redes. / Redes sociales

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¿Quién es Jennifer Camacho, la mujer que habría conquistado a William Levy?

Según su perfil de Instagram, Jennifer Camacho es enfermera de cuidados intensivos y cursó sus estudios en la Universidad de Florida Central, de donde egresó en 2023.

Semanas atrás, tras ser reconocido en el Festival de Málaga, William Levy compartió un mensaje dedicado a sus hijos y a las personas más importantes de su entorno. Fue en ese texto donde mencionó por primera vez a la llamada “señorita J”, identidad que en ese momento permanecía como un misterio y que ahora se sabe corresponde a Jennifer.

El actor escribió hacia el final de su dedicatoria: “Y a ti señorita J , también te quiero agradecer por ese amor tan limpio y un poquito loco que me brindas día a día y me hace tan feliz. Te quiero mucho mucho mucho”.

Hoy se ha confirmado que Jennifer Camacho es, precisamente, la enigmática “señorita J”.

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¿Por qué se separaron Elizabeth Gutiérrez y William Levy?

La ruptura entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy, confirmada en abril de 2024 tras casi dos décadas de relación y dos hijos en común.

Según William Levy y Elizabeth la principal razón radica en diferencias personales y en el crecimiento individual de cada uno. Elizabeth aseguró que ya no era la misma persona que al inicio de la relación y que, aunque el amor seguía presente, sus caminos y necesidades habían cambiado.

A esto se sumaron problemas de respeto y una sensación de desgaste emocional que, según la actriz, la llevaron a tomar la decisión definitiva tras haber dado todo lo que podía a la relación. También influyeron tensiones familiares que salieron a la luz en los meses previos a la separación, incluyendo un incidente que generó polémica y evidenció conflictos internos como un altercado en el que estuvo involucrada la policía.

Si bien durante años circularon rumores de infidelidad, estos nunca fueron confirmados por la pareja, e incluso Levy negó varias de las versiones difundidas.

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