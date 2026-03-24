Elizabeth Gutiérrez reaparece con fuerte mensaje después de que William Levy, su ex, confirmara su romance

William Levy sorprendió al confirmar su romance con una misteriosa mujer a través de redes sociales, desatando una ola de reacciones. Pero lo que realmente encendió la conversación fue la reaparición de Elizabeth Gutiérrez, quien publicó un mensaje que muchos interpretaron como una posible indirecta.

¿Cómo confirmó William Levy su romance con Jennifer Camacho?

El fin de semana, William Levy dejó a todos con la boca abierta al compartir una imagen que levantó sospechas: dos tazas de café y su mano entrelazada con la de una mujer. Poco después, se supo que la joven era Jennifer Camacho, quien también publicó la fotografía desde Granada, España.

Pero la historia no terminó ahí. Horas más tarde, la pareja fue vista paseando de lo más tranquila en Puerto Rico, lo que alimentó aún más los rumores. Finalmente, el actor decidió no dejar espacio a dudas y confirmó su relación de la forma más romántica: con un beso.

En la imagen, William Levy aparece besando a su novia en una terraza con una vista espectacular de La Alhambra.

Con este gesto, el actor deja claro que está listo para una nueva etapa sentimental, tras su separación en abril de 2024.

Cabe recordar que, en los últimos años, Levy fue vinculado con figuras como Samadhi Zendejas y Emilia Dides, aunque esos rumores nunca se confirmaron. Incluso, en 2025, aseguró en entrevista con Jordi Martín que estaba soltero y enfocado en su familia. Hoy, la historia es muy distinta.

Mira: ¡William Levy reaparece con gesto a Samadhi Zendejas! ¿Otra vez hay rumores de romance en puerta?

William Levy besa a su novia Jennifer Camacho y publica foto en sus historias de Instagram. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Elizabeth Gutiérrez en redes tras la confirmación del romance de William Levy?

Tras la confirmación del romance, todas las miradas se dirigieron hacia Elizabeth Gutiérrez. ¿Hablaría? ¿Respondería? La actriz reapareció, sí, pero de una forma mucho más sutil.

A través de un video, Elizabeth se mostró probándose joyas y escribió: “Cada pieza más linda que la otra mi Clau… Ya quiero ver la nueva colección”.

La actriz no hizo ninguna referencia directa al romance de Levy, y su publicación se centró completamente en un tema personal y profesional. Todo indica que Elizabeth ha optado por mantenerse al margen, dejando claro que ese capítulo quedó en el pasado.

Mira: William Levy molesto con la prensa tras preguntas sobre su caso legal y su relación con Elizabeth Gutiérrez

Elizabeth Gutiérrez reaparece en redes tras noviazgo de William Levy. / Redes sociales

¿Quién es Jennifer Camacho, nueva novia de William Levy?

La mujer que ha conquistado el corazón de William Levy es Jennifer Camacho, una enfermera de cuidados intensivos que egresó en 2023 de la Universidad de Florida Central.

Aunque hasta hace poco era una desconocida para el público, su nombre ya había sido mencionado indirectamente por el actor. Semanas atrás, tras ser reconocido en el Festival de Málaga, Levy dedicó un mensaje especial a una misteriosa “señorita J”:

“Gracias por ese amor tan limpio y un poquito loco que me brindas día a día y me hace tan feliz”. William Levy

Hoy, se sabe que esa “señorita J” es Jennifer Camacho. Y con las recientes imágenes y muestras de cariño, todo apunta a que esta historia apenas comienza.

Mira: Elizabeth Gutiérrez presume a un guapísimo hombre como el “amor de su vida”, ¿adiós William Levy?